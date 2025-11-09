गुहागरमध्ये मराठी रंगभूमी दिन साजरा
गुहागरमध्ये मराठी रंगभूमी दिन साजरा
कलाकारांनी केले अभिवादन; सौभाग्यवती नाट्यकलाकृती सादर
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. ९ : गुहागर वरचापाट येथील विठ्ठलराव पटवर्धन रंगमचांवर मराठी रंगभूमी दिन साजरा करण्यात आला. शहरातील नाट्यकलाकरांनी आमदार सौभाग्यवती ही नाट्यकलाकृती सादर करुन मराठी रंगभुमीला अभिवादन केले.
प्रसिध्द हार्मोनियम वादक आणि बाल गंधर्व, कुमार गंधर्व यांच्यासह अनेक दिग्गज कलाकारांना संगीत नाटकात साथ करणारे पं. गोविंदराव पटवर्धन हे गुहागरचे. त्यांनी गुहागर वरचापाट येथील कोपरी नारायण मंदिराशेजारी वडिल विठ्ठलराव पटवर्धन यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ रंगमंच बांधला आहे. दरवर्षी या रंगमंचाचे पूजन करुन गुहागरमधील कलाकार मराठी रंगभूमी दिन साजरा करतात. यावर्षीही पाच नोव्हेंबरला मराठी रंगभुमी दिन विठ्ठलराव पटवर्धन रंगमंचावर साजरा करण्यात आला.
रंगमंचाचे पूजनानंतर नाट्य कलाकारांनी नटेश्वराचे पूजन केले. नटेश्वराला रंगभुषेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रंग वाहण्यात आला. नांदी म्हणून रंगमंचाची आरती करण्यात आली. त्यानंतर गुहागर वरचापाट येथील हौशी युवा कलाकारांनी आमदार सौभाग्यवती या नाट्यप्रयोगाचे सादरीकरण याच रंगमंचावर केले. यावेळी राज्य नाट्य स्पर्धेत अभिनयाचे पारितोषिक पटकावणारे डॉ. मंदार आठवले, विविध नाटकांचे दिग्दर्शन करणारे, रंगभुषा करणारे विवेकानंद जोशी गुरूजी, नाट्य कलाकार व तबला वादक प्रकाश तांबे आमदार सौभाग्यवती ह हौशी कलाकारांच्या नाटकाचे दिग्दर्शन करणारे नितीन दिक्षीत, कोपरी नारायण देवस्थानचे अध्यक्ष समीर घाणेकर, सेक्रेटरी मनिष खरे, आदी उपस्थित होते.