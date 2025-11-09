‘ओंकार’ हत्तीला मारहाण करणाऱ्यांवर कारवाई करा
गुणेश गवस ः बांद्यात आज उपोषण
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ९ : ‘ओंकार’ हत्तीवर दांडा मारणाऱ्या आणि सुतळी बॉम्ब फेकणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी वाफोली येथील सामाजिक कार्यकर्ते गुणेश गवस यांनी उद्या (ता. १०) सकाळी १० वाजल्यापासून येथील श्रीराम चौकात बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी सावंतवाडी उपवनसंरक्षक आणि बांदा पोलिसांना दिले.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये शांतपणे चालणाऱ्या ओंकार हत्तीच्या पार्श्वभागावर शासकीय कर्मचाऱ्याने दांडा मारल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. ही कृती वन्यजीव संरक्षण कायद्याचा भंग असून मानवतेचा अपमान आहे, असे गवस यांनी निवेदनात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, घटनास्थळी पोलिस आणि वनविभागाचे अधिकारी उपस्थित असतानाही त्यांनी कोणतीही तात्काळ कारवाई केली नाही, हे गंभीर आहे. ओंकार हा शांत स्वभावाचा हत्ती असतानाही त्याला उचकवण्याचे हे कृत्य धोकादायक होते. त्यामुळे हत्तीला मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करून कठोर शिक्षा व्हावी. तसेच त्याला पाठीशी घालणाऱ्या पोलिस व वनकर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. या प्रकरणात त्वरित ठोस कारवाई न झाल्यास उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
