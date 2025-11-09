सत्तेत असलेल्या पक्षांशी युती नाही
वैभव नाईक : शहर विकास आघाडीचा विचार
कणकवली, ता.९ : सिंधुदुर्गातील नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे पक्ष हा सत्तेत असलेल्या कुठल्याही पक्षासोबत युती किंवा आघाडी करणार नाही. मात्र, शहर विकास आघाडी स्थापन झाली तर सत्ताधाऱ्यांचा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी त्या आघाडीत सहभागी होऊन लढा देऊ, असे प्रतिपादन माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केले.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आमदार राणे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ‘राज्यातील महायुतीमधील भाजपसह शिंदे शिवसेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादी पक्ष हे केवळ सत्तेसाठी एकत्र आले आहेत. आताही भाजप आणि त्यांच्यासोबतच्या दोन्ही पक्षांमध्ये स्वतंत्र लढण्याची ताकद नाही. त्यामुळे ते युती करूनच निवडणूक लढवतील.’ ते म्हणाले, ‘कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत शहर विकास आघाडी स्थापन करण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. यात ठाकरे पक्षाच्या सहभागाबाबत आमचे उमेदवार आणि शहरातील कार्यकर्ते यांच्या भावना जाणून घेऊन त्या वरिष्ठांच्या कानावर घालू. त्यानंतर शहर विकास आघाडीमध्ये जायचं की स्वतंत्र महाविकास आघाडीमधूनच निवडणूक लढवायची याचा विचार वरिष्ठ करतील. दरम्यान, कणकवली नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदाची निवडणूक शिवसेना जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांनीच लढवावी, असा आमचा आग्रह आहे. कार्यकर्त्यांचीही तशीच भूमिका आहे.’
महायुतीच्या चर्चेत राणेंना स्थान नाही
राज्यात किंवा जिल्ह्यात महायुती होणे किंवा अन्य निर्णय घेताना राणेंना कुणीही विचारात घेत नाही. राणेंचे मत विचारात न घेताच विशाल परब यांना भाजपमध्ये घेण्यात आले. तसेच शिंदे शिवसेनेमध्ये राजन तेली यांचा प्रवेश घेण्यात आला. त्यामुळे राणेंच्या शब्दाला राज्याच्या राजकारणामध्ये किंमत राहिलेली नाही, असेही श्री.नाईक म्हणाले.
आधी शेतकऱ्यांना मदत द्या
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे शेतकऱ्यांचे दु:ख पुसण्यासाठी राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना जी मदत जाहीर केली, ती अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचली नाही. त्यामुळे शेतकरी टाहो फोडत आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यावर टीका करण्यापेक्षा राणेंनी शेतकऱ्यांना कशी मदत मिळेल याकडे पहावे, असेही श्री.नाईक म्हणाले.
