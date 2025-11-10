शिक्षणात ‘सम्राट’ नको, ‘महर्षी’ हवेत
मांगवली ः येथील मधुकर भुर्के विद्यालयात निवृत्त शिक्षकांचा सेवापूर्ती निमित्त सत्कार करण्यात आला. यावेळी प्रसाद देवधर, श्रीधर राणे, सतीश जागुष्टे आदी उपस्थित होते.
शिक्षणात ‘सम्राट’ नको, ‘महर्षी’ व्हावेत
प्रसाद देवधर ः मांगवलीतील विद्यालयात सेवापूर्ती सोहळा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. १० ः शिक्षण हा उत्पन्न कमावण्याचा धंदा झाला आहे. त्यामुळे आता सगळीकडे ‘शिक्षण सम्राट’ पाहायला मिळतात; मात्र शिक्षणात ‘सम्राट’ नाही तर ‘महर्षी’ झाले पाहिजेत, असे मत भगीरथ प्रतिष्ठानचे डॉ. प्रसाद देवधर यांनी मांगवली येथे व्यक्त केले.
मांगवली येथील मधुकर सीताराम भुर्के विद्यालयाचे माजी मुख्याध्यापक एस. डी. पाटील आणि सहशिक्षक एस. एस. पाटील यांच्या सेवापूर्ती सोहळ्याचे आयोजन केले होते. या सोहळ्याला कोकण विद्या प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष श्रीधर राणे, सतीश जागुष्टे, सरपंच शिवाजी नाटेकर, सखाराम राणे, शारदा कांबळे, दिगंबर भागवत, साईश कोलते, भारती भोसले, महेश संसारे आदी उपस्थित होते.
डॉ. देवधर म्हणाले, ‘पुढे जायचे असते तेव्हा ‘सेकंद काटा’ महत्त्वाचा असतो. सेकंदाचे महत्त्व प्रगत राष्ट्रांकडे पाहिल्यावर कळेल. शिक्षण हाच राष्ट्राच्या प्रगतीचा महामार्ग आहे; मात्र आपल्याकडे मंदिराचा ग्रॅनाईट पटकन येतो; मात्र शाळेच्या फरशीसाठी तिष्ठावे लागते, ही शोकांतिका आहे. मंदिरे बांधायची, इंग्रजी शाळा उभारायच्या की मराठी माध्यमाच्या शाळा बळकट करायच्या, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.’
शाळा चालण्यासाठी देवळातील तांदूळ
सेवेला सुरुवात केली, तेव्हा भौगोलिक परिस्थिती आणि सुविधांचा विचार करता नोकरी सोडून देण्याचा विचार अनेकदा मनात आला; मात्र संस्था पदाधिकारी व ग्रामस्थांनी दिलेल्या प्रेमामुळेच आम्ही इथे टिकलो. विनाअनुदान काळात शाळा चालली पाहिजे, म्हणून देवळात जमणारे तांदूळ आम्हाला गावकऱ्यांनी पुरवले. संस्था, ग्रामस्थ, पालक आणि विद्यार्थ्यांचे प्रेम आम्ही विसरू शकणार नाही, अशा शब्दांत मुख्याध्यपक पाटील व सहशिक्षक पाटील यांनी ऋण व्यक्त केले.
