रत्नागिरी- श्रद्धा तेंडुलकर यांचा शिवप्रतिष्ठानतर्फे सत्कार
रत्नागिरी : श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानतर्फे गो सेवेच्या कार्याबद्दल श्रद्धा तेंडुलकर यांचा सत्कार करण्यात आला.
श्रद्धा तेंडुलकर यांचा
शिवप्रतिष्ठानतर्फे सत्कार
रत्नागिरी, ता. ९ : गो- सेवेचा वसा घेतलेल्या व निस्वार्थीपणे हे कार्य अविरतपणे सुरू ठेवणाऱ्या श्रध्दा तेंडुलकर यांचा सत्कार श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान रत्नागिरी या संघटनेतर्फे करण्यात आला. त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त आयोजित दीपोत्सवाप्रसंगी शिवतीर्थ, मारुती मंदिर येथे हा सन्मान केला.
गोरक्षणाचे कार्य म्हणून उत्साहीपणे सहभागी झालेले सर्वजण सातत्य ठेवण्यात नेहमीच अपयशी ठरतात. पण यामध्ये श्रध्दा यांनी अविरतपणे कार्य सुरू झाले आहे.
रत्नागिरी नगर पालिकेच्या उद्यमनगर येथील गो शाळेत अपघातातील जखमी गो वंशांचे वेळी-अवेळी ड्रेसिंग करणे, अनाथ वासरांना मांडीवर घेऊन बाटलीने दुध पाजणे, हाड मोडलेल्या गुरांचे मालिश करणे, वेळेत चारा-पाणी घालणे, सर्व गाई-गुरांची अगदी आपल्या मुलांप्रमाणे काळजी घेणे, अशी कामे त्या विनामोबदला आणि निस्वार्थीपणे करत आहेत. गोरक्षणाचे कार्य म्हणजे केवळ कसायांच्या गाड्या पकडणे, वसुबारसचे कार्यक्रम करणे, गोसेवेच्या नावे निधी संकलन करणे, येथपर्यंत मर्यादित न राहता खरोखरच जखमी गाई-गुरांची सेवा नियमित सेवा होणे गरजेचे आहे. त्यांना दैनंदिन चारा-पाणी नियमित मिळणे गरजेचे आहे. याकरिता सौ. श्रद्धा मदत करत आहेत.
