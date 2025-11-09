नामनिर्देशन पत्र प्रक्रिया आजपासून
पालिका निवडणूक ः सावंतवाडीत उमेदवारांबाबत उत्सुकता
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ९ ः येथील पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र (नामांकन अर्ज) भरण्याची प्रक्रिया उद्या (ता.१०) पासून सुरू होत आहे. मात्र, ऐनवेळी अर्ज भरण्यास सुरुवात होत असतानाही, महायुती (भाजप-शिंदे गट) आणि महाविकास आघाडी (ठाकरे शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी - शरद पवार गट, मनसे) याबाबत कोणतेही अधिकृत धोरण किंवा सीट वाटप निश्चित झालेले नसल्याने, पहिल्याच दिवशी किती उमेदवार अर्ज भरतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
निवडणुकीचा कालावधी अत्यंत कमी असल्याने सर्वपक्षीय कार्यकर्ते उमेदवारीसाठी आर्थिक जुळवाजुळव करू लागले आहेत. तथापि, निवडणुकीसाठी येणारा वाढता खर्च पाहता, पक्षानेच उमेदवारांच्या खर्चाची जबाबदारी घ्यावी, अशा मनस्थितीत अनेक पदाधिकारी असल्याचे बोलले जात आहे. येथील पालिकेच्या १० प्रभागांतून एकूण २० नगरसेवक विजयी होणार आहेत, तर नगराध्यक्ष थेट लोकांमधून निवडला जाणार आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), ठाकरे शिवसेना आणि काँग्रेसकडून इच्छुक उमेदवारांची संख्या मोठी आहे. महाविकास आघाडीत ठाकरे शिवसेना, काँग्रेस, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसे अशी मोट बांधली जाण्याची चर्चा असली तरी, सावंतवाडी शहरात आघाडीमध्ये समन्वय कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि ठाकरे शिवसेनेने नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार जवळपास जाहीर केले आहेत. ठाकरे शिवसेनेकडून सीमा मठकर यांना उमेदवारी जाहीर झाली असून काँग्रेसकडून साक्षी वंजारी इच्छुक आहेत. दुसरीकडे, भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदांसाठी जोरदार चढाओढ सुरु आहे. बंडखोरीच्या भीतीने महायुती होणार नसल्याचे कारण दिले जात असले तरी, राजकीयदृष्ट्या सत्ताधारी पक्षांमध्येही खदखद सुरू झाली आहे. महायुती न झाल्यास स्वबळावर लढण्याची तयारी भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) या दोन्ही पक्षांनी ठेवली आहे. उद्यापासून नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होत असली तरी, सत्ताधारी भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि महाविकास आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष पहिल्याच दिवशी अर्ज दाखल करण्याची शक्यता फारच कमी आहे. युती-आघाडीचा अधिकृत निर्णय झाल्यानंतरच प्रमुख उमेदवार अर्ज दाखल करतील, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
