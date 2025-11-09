गुहागर-वरवडेतील कलाकारांचा गुहागरमध्ये सन्मान
गुहागर ः नितीन जोशी यांना गौरविताना उद्योजक श्रीराम खरे.
गुहागर ः अमेय धोपटकर यांना गौरविताना समीर घाणेकर.
नितीन जोशी, अमेय धोपटकरांचा गुहागरमध्ये सन्मान
कोपरी नारायण देवस्थान ; पं. गोविंदराव पटवर्धन स्मृती पुरस्काराने गौरविले
गुहागर, ता. ९ : पं. गोविंदराव पटवर्धन यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त, संगीत नाट्यक्षेत्रात सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या कलाकारांना कला गौरव पुरस्कार देण्यात येतो. श्री कोपरी नारायण देवस्थानतर्फे दिला जाणारा हा पुरस्कार यावर्षी वरवडे (ता. जि. रत्नागिरी) येथील नितीन जोशी यांना देण्यात आला. तसेच संगीत नाटके लिहिणारे अमेय धोपटकर यांनाही सन्मानित करण्यात आले.
श्री कोपरी नारायण मंदिरात दरवर्षी कार्तिकोत्सव साजरा केला. या उत्सवातून पं. गोविंदराव पटवर्धनांच्या आठवणींचे स्मरण होण्यासाठी गेली 12 वर्ष आगळेवेगळे कार्यक्रम केले जातात. या कार्यक्रमांची सुरवात प्रसिध्द गायक मुकुंद मराठे यांच्या कल्पनेतून झाली. गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यापासून पं. गोविंदराव पटवर्धनांची जन्मशताब्दी सुरू झाली. त्यानिमित्ताने संगीत नाट्यक्षेत्रात सातत्यापूर्ण, उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कलाकारांना कला गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्याचे श्री देव कोपरी नारायण देवस्थान फंडाने ठरविले. पहिला कला गौरव पुरस्कार गुहागर तालुक्यातील परस्पर सहाय्यक मंडळ, वाघांबेचे घन:श्याम जोशी यांना देण्यात आला. यावर्षीचा पुरस्कार वरवडे (ता. रत्नागिरी) येथील नितीन जोशी यांना देण्यात आला.
नितीन वासुदेव जोशी हे वरच्या वरवड्याचे आहेत. वडिलांकडून ते कीर्तन करायला शिकले. राज्य नाट्य स्पर्धेत उत्तम अभिनयाची तीन प्रमाणपत्र, दौन रौप्य पदके त्यांनी मिळविली आहेत. संगीत भूषण पंडीत राम मराठे यांचा नावाचा पहिला नाट्य रत्न पुरस्कार देऊनही त्यांना गोरविण्यात आले होते. पंडीत गोविंदराव पटवर्धन यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ गुहागरचे सुपुत्र व चिपळूणमधील उद्योजक श्रीराम खरे यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, दहा हजाराचा धनादेश आणि स्मृतिचिन्ह देऊन नितीन जोशी यांना सन्मानित करण्यात आले.
याच कार्यक्रमात वरवडे येथील अमेय जयंत धोपटकर यांनाही पं. गोविंदराव पटवर्धन स्मृतिप्रित्यर्थ नाट्यक्षेत्रात केलेल्या गौरवपूर्ण कामगिरीबद्दल सन्मानित करण्यात आले. उत्तम दिग्दर्शक असलेले अमेय धोपटकर हे संगीत नाटके लिहितात. आजपर्यंत त्यांनी संगीत कुरूमणी, संगीत लावण्यसखी, संगीत मल्लीका आणि संगीत समिधा ही नाटके लिहिली आहे. कोपरी नारायण देवस्थानचे अध्यक्ष समीर घाणेकर यांच्या हस्ते त्यांना पंडीत गोविंदराव पटवर्धन स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले.
या पुरस्कार वितरण सोहळ्याला कोपरी नारायण देवस्थानचे माजी अध्यक्ष अशोक दिक्षीत, उद्योजक श्रीराम खरे, देवस्थानचे अध्यक्ष समीर घाणेकर व सेक्रेटरी मनिष खरे उपस्थित होते.
पं. गोविंदराव पटवर्धन यांच्या जन्मभुमीत, त्यांनी बांधलेल्या रंगमंचावर आणि त्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री देव कोपरी नारायणाच्या मंदिरात त्यांचा नावाचा पुरस्करा मिळाल्याने आम्ही धन्य झालो आहोत. असे योगायोग खूपच कमी कलाकारांच्या नशिबात असतात. ते भाग्य आम्हाला आज लाभले.
--नितीन जोशी, अमेय धोपटकर
