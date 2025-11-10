देवरुखात महिला मतदार ठरवणार विजय
विजयाची किल्ली महिलांच्या हातात
देवरुखात ११ केंद्रावर मतदार; तीन ठिकाणी तपासणी केंद्र
सकाळ वृत्तसेवा
साडवली, ता. १० ः देवरूखमध्ये १७ प्रभागातील ११ केंद्रावर मतदान होणार आहे. भोंदे शाळा क्रमांक ३ मध्ये तीन मतदान केंद्र असून काही शाळांमध्ये दोन मतदान केंद्रे आहेत. शहरात तीन ठिकाणी तपासणी केंद्रे व फिरती पथके लक्ष ठेवायला सज्ज करण्यात आली आहेत.
देवरूख नगरपंचायत निवडणुकीसाठी १० नोव्हेंबरपासून उमेदवार अर्ज स्वीकारणार असून, त्याची वेळ सकाळी १० ते ३ अशी असणार आहे. १९ ते २१ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची मुदत देण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष मतदान २ डिसेंबरला, तर मतमोजणी ३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
नगरपंचायत इमारतीत निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय व मतपेट्यासाठी स्टाँग रूम असून कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. ३ डिसेंबरला मतमोजणीही नगरपंचायतीच्या आवारात होणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून संगमेश्वर तहसीलदार अमृता साबळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. देवरुख नगरपंचायतीसाठी ५२०८ पुरुष आणि ५५८१ महिला मतदार आहेत. महिलांची संख्या जास्त असल्याने नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांच्या विजयात महिलांचा वाटा मोठा असणार आहे.
