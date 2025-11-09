रत्नागिरी- मिऱ्या खडकाळ समुद्रकिनारी रंगली फिशिंग टुर्नामेंट
rat9p10.jpg-
03360
रत्नागिरी : मिऱ्या येथे आयोजित सिरॉक्स फिशिंग टूर्नामेंटमध्ये मासे पकडताना स्पर्धक.
rat9p11.jpg-
03361
रत्नागिरी : पकडलेले वैशिष्ट्यपूर्ण मासे दाखवताना स्पर्धक.
-----------
मिऱ्या खडकाळ किनारी मासे पकडण्याची चुरस
फिशिंग टुर्नामेंट ; दीडशे स्पर्धकांचा समावेश, विविध जातीचे मासे गळाला
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ९ : रत्नागिरी शहराला लागून असलेल्या मिऱ्या गावात रविवारी (ता. ९) मिऱ्या सिरॉक्स फिशिंग टूर्नामेंट म्हणजे खडकाळ समुद्रकिनाऱ्यावर मासे पकडण्याची अनोखी स्पर्धा झाली. यामध्ये मुंबई, सिंधुदुर्ग, रायगड सह सुमारे दीडशे स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. मिऱ्या गावाची ओळख सर्वांना व्हावी आणि येथील पर्यटनाला चालना मिळावी या उद्देशाना मिऱ्या पर्यटन विकास सहकारी संस्थेने या स्पर्धेचे आयोजन केले आहे.
फिशिंग स्पर्धा समुद्रकिनारी वाळूत आयोजित केल्या जात होत्या. मात्र खडकाळ परिसरात प्रथमच अशी स्पर्धा घेण्यात आली. यामध्ये गळाच्या (रॉड) साह्याने समुद्रातील मासे पकडायचे आणि त्याचे वजन नोंद करून ते पुन्हा सोडायचे, असे या स्पर्धेचे निकश आहेत. यामध्ये माशांच्या अनेक प्रजाती स्पर्धकांच्या गळाला लागल्या, ज्यात प्रामुख्याने स्टिंगरेस्ट, मोडोसा, रेड स्नॅपर, जिती, आणि कॅट फिश यांसारख्या माशांचा समावेश होता.या स्पर्धेचे आयोजन पर्यटन वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक अनोखा उपक्रम म्हणून करण्यात आले होते. या माध्यमातून लोकांना पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी कशी करावी, याचे प्रात्यक्षिक दिले जाते. या स्पर्धेतील विजेत्याची निवड साध्या पण कठोर नियमाने केली गेली. ३०० ग्रॅम वजनाच्या पेक्षा जास्त मासा पकडणारा स्पर्धक या टूर्नामेंटचा विजयी ठरतो. सायंकाळी उशिरा या स्पर्धेचे बक्षीस वितरण करण्यात आले. अशा प्रकारच्या स्पर्धांमुळे स्थानिक मच्छीमारीचे ज्ञान जपले जाते आणि रत्नागिरीच्या किनाऱ्यावरील साहसी पर्यटनाला नवी दिशा मिळेल, असे आयोजकांनी सांगितले.
चौकट
दुपारपर्यंत सर्वाधिक ४७२ ग्रॅमचा कॅच
मिऱ्या येथे आयोजित स्पर्धेत दुपारपर्यंत सर्वाधिक ४७२ ग्रॅमचा मासा पकडण्यात स्पर्धकाला यश आले. त्यापेक्षा अधिक वजनाचा मासा पकडण्यासाठी स्पर्धकांमध्ये चुरस सुरू होती. यामध्ये उरण येथील जय पाटील याने ४३७ ग्रॅमचा बैल मासा पकडला होता. काही स्पर्धकांच्या गळाला मासेच लागत नव्हते. परंतु मासे मिळवण्यासाठी त्यांची चढाओढ सुरू होती. वातावरणामुळे मासे कमी प्रमाणात सापडत होते. अनेक स्पर्धक गळाला मासा लागेल याची प्रतीक्षा करत होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.