भाजपकडून रत्नागिरीत जिल्हापरीषदेसाठी मोर्चेबांधणी
रत्नागिरी ः भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्याशी चर्चा करताना रत्नागिरीतील पदाधिकारी.
भाजपकडून जिल्हा परिषदेसाठी मोर्चेबांधणी
प्रदेशाध्यक्षांना साकडे; कोतवडे गटासाठी प्रयत्न सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० ः नगरपालिका निवडणुकीनंतर जिल्हापरीषद, पंचायत समिती निवडणुका निश्चित असल्यामुळे आतापासूनच भाजपकडून मोर्चेबांधणीला सुरवात झाली आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या (भाजप) रत्नागिरी तालुक्याच्या (उत्तर) प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेऊन कोतवडे जिल्हा परिषद गटासाठी आग्रह धरला आहे.
नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी भाजप, शिवसेना युती होईल असे चित्र आहे. त्यामुळे आगामी जिल्हापरीषद, पंचायत समिती निवडणूक महायुतीद्वारे लढविल्यास रत्नागिरी तालुक्यातील जुने गट किंवा गण भाजपला मिळावेत यासाठी पदाधिकारी व कार्यकर्ते सरसावले आहेत. कोतवडे जिल्हा परीषद गट भाजपकडे होता. स्वबळावर निवडणुका लढविल्यानंतर तिथे शिवसेनेचा उमेदवार निवडून आला.
आगामी निवडणुका या युतीद्वारे लढविल्यास त्यात पक्षाचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यासाठी रत्नागिरी तालुक्यातील कोतवडे हा पारंपरिक जिल्हापरीषद गट भाजपला मिळावा असा आग्रह शिष्टमंडळाने केला आहे. रत्नागिरी तालुकाध्यक्ष विवेक सुर्वे, सरचिटणीस उमेश देसाई, माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ता देसाई, उपाध्यक्ष कौशल मोरे, तालुका चिटणीस सचिन दुर्गवळी या शिष्टमंडळाने यासाठीच प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांची भेट घेतली. त्यांच्याबरोबर मच्छिमार जिल्हाध्यक्ष अभय लाकडे, ओबीसी तालुका अध्यक्ष सन्मान मयेकर, युवा मोर्चा तालुका अध्यक्ष राज देवरुखकर, म. दा. मोरे, समीर भोसले, राकेश लिंगायत आदी कार्यकर्ते होते. या भेटीमुळे रत्नागिरीत जिल्हापरिषदेच्या निवडणुकीतील कोतवडे गटाच्या उमेदवारीबद्दल उत्सुकता वाढली आहे. तसेच स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मागणीवर पक्षश्रेष्ठी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
