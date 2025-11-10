क्रिकेट स्पर्धेमध्ये ''मेंगलोर'' संघ विजेता
कुडाळ ः कुडाळ देशकर आद्य गौड ब्राह्मण समाज प्रतिष्ठान आयोजित केपीएल क्रिकेट स्पर्धेत विजेत्या मंगळूर संघाला सन्मानित करताना रणजित देसाई, जगदीश वालावलकर, अनिल आंबेस्कर व ज्ञातीबांधव.
कुडाळ ः दुसऱ्या छायाचित्रात महिला क्रिकेट स्पर्धेत विजेत्या पनवेल सिंधुदुर्ग संघाला सन्मानित करताना मान्यवर. (छायाचित्रे ः अजय सावंत)
‘केपीएल २०२५’ महोत्सवः महिलांमध्ये पनवेल सिंधुदुर्ग संघाची बाजी
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १०ः गौड ब्राह्मण सभा गिरगाव संकल्पित कुडाळ देशकर आद्य गौड ब्राह्मण प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग आयोजित क्रिकेट स्पर्धेत पुरुषांच्या गटात मंगळूर संघाने युनायटेड सावंतवाडी संघावर एकतर्फी विजय संपादन केला, तर महिलांच्या गटात पनवेल सिंधुदुर्ग संघाने सिंधुकन्या कुडाळ संघावर मात करत विजेतेपद पटकावले.
कुडाळ देशकर ज्ञाती बांधवांच्या महाराष्ट्रसह गोवा, कर्नाटक राज्यांतील ३५ पुरुषांचे तर बारा महिलांचे संघ क्रिकेट स्पर्धेत सहभागी झाले. गेले दोन दिवस कुडाळ हायस्कूल मैदानावर या स्पर्धा झाल्या. स्पर्धेतील पहिला उपांत्य सामना मंगळूर विरुद्ध शिवतेज सावंतवाडी यांच्यात झाला. शिवतेजने प्रथम फलंदाजी करत ५२ धावा केल्या. त्याला प्रत्युत्तर देताना मेंगलोर संघाने बिनबाद ५४ धावा करीत सामना एकतर्फी जिंकून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. यामध्ये दिवेकने ३१ तर मनिकने २१ धावा केल्या. दुसरा उपांत्य सामना सावंतवाडी युनायटेड विरुद्ध लौकिक कुडाळ यांच्यात झाला. लौकिकने प्रथम फलंदाजी करत ५९ धावा केल्या. त्याला प्रत्युत्तर देताना सावंतवाडी संघाने ५९ धावा केल्या. हा सामना टाय झाला. प्रवीण वालावलकरने चार षटकार, दोन चौकारांसह ३६ धावा केल्या. सामना टाय झाल्याने सुपर ओव्हर खेळविण्यात आली. यात सावंतवाडी संघाने १२ धावा केल्या. यात प्रवीणचा एक षटकारासह दहा धावांचा वाटा होता. लौकिक संघ ९ धावा जमवू शकला. अटीतटीच्या सामन्यात सावंतवाडी संघाने विजय मिळवून अंतिम फेरी गाठली.
अंतिम सामना मेंगलोर (कर्नाटक) व सावंतवाडी यांच्यात एकतर्फी सामना झाला. सावंतवाडी संघाने प्रथम फलंदाजी करीत पाच षटकांत फक्त २५ धावा केल्या. अष्टपैलू प्रवीण पहिल्याच चेंडूत झेलबाद झाल्यावर संघ गारद झाला. विनोदच्या एका षटकारासह आठ धावांमुळे संघ २५ धावा करू शकला. प्रत्युत्तरादाखल फलंदाजासाठी उतरलेल्या मेंगलोर संघाने अवघ्या दोन षटकांत बिनबाद २६ धावा करीत एकतर्फी विजय मिळविला. यावेळी क्रीडाप्रेमींना षटकारांचा आनंद लुटता आला. द्विवेजने १७ धावा करीत संघाला यश मिळवून दिले.
उत्कृष्ट फलंदाज प्रवीण वालावलकर (युनायटेड सावंतवाडी), उत्कृष्ट गोलंदाज कार्तिक नायर (मंगळूर बेस्ट), क्षेत्ररक्षक गौरव वालावलकर (सावंतवाडी), सामनावीर अमित प्रभू (बंगळूर), मालिकावीर मनीष शेनॉय (मंगळूर) यांची निवड करण्यात आली. महिला गटात उत्कृष्ट फलंदाज मैथिली सामंत (पनवेल सिंधुदुर्ग), गोलंदाज सोनिया पाटकर (पनवेल), क्षेत्ररक्षक सायली वालावलकर (पनवेल), सामनावीर राधिका परुळेकर (पनवेल), मालिकावीर मैथिली सामंत यांना जाहीर करण्यात आला. सर्व विजेत्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. पंच म्हणून संदीप रुद्रे, शाहीर गोधड, प्रमोद ठाकूर, अनिल पालांडे, संदीप टेमकर, प्रसाद दळवी यांनी काम पाहिले. समालोचन राजा सामंत यांनी केले.
यावेळी कुडाळ देशकर आद्य गौड ब्राह्मण समाज प्रतिष्ठान अध्यक्ष रणजित देसाई, जगदीश वालावलकर, केपीएल संघटक मनीष दाभोलकर, सारस्वत बँकेचे अनिल आंबेसकर, बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेचे चेअरमन उमेश गाळवणकर, संदीप सामंत, मैथिली सामंत, पप्पू नाईक, प्रसाद नाईक, केदार सामंत, प्रशांत धोंड, प्रफुल्ल वालावलकर, अभय वालावलकर, संजय नाईक, अतुल सामंत, प्रदीप नेरुरकर, रोहन देसाई, मनोज वालावलकर, अभय सामंत, सचिन देसाई, तृप्ती प्रभूदेसाई, विपुल प्रभू, श्रीकृष्ण सामंत, साहिल देसाई, सागर नाईक, मनोज तेंडुलकर, अमित तेंडुलकर, स्वानंद सामंत, ओंकार देसाई, अरुणा सामंत, स्वाती वालावलकर, उमा नाईक, विजय प्रभू उपस्थित होते.
