प्रदीप डिचोलकरला धावणे स्पर्धेत ''सुवर्ण''
सावंतवाडीः प्रदीप डिचोलकरला गौरविताना खेमसावंत भोसले, शुभदादेवी भोसले आदी.
प्रदीप डिचोलकरला
धावणे स्पर्धेत ‘सुवर्ण’
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १०ः श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाचा (स्वायत्त) तृतीय वर्ष कला शाखेचा विद्यार्थी प्रदीप डिचोलकर याने मुंबई विद्यापीठ आंतर महाविद्यालयीन कोकण विभागीय मैदानी स्पर्धेत ४०० मीटर धावणे या क्रीडा प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले. ही स्पर्धा ३० ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर कालावधीत एसव्हीजेसीटी सावर्डे येथे झाली. या यशाबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष खेमसावंत भोसले यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन त्याचा सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी संस्थेच्या चेअरमन शुभदादेवी भोसले, कार्यकारी विश्वस्त लखराजे भोसले, संचालक प्रा. डी. टी. देसाई, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. सतीश सावंत, प्राचार्य डॉ. डी. एल. भारमल, क्रीडा संचालक सी. ए. नाईक, प्रा. एम. ए. ठाकूर आदींसह महाविद्यालयाचा प्राध्यापक वर्ग उपस्थित होता.
