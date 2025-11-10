झरेबांबर येथे उद्या गणेशमूर्ती कार्यशाळा
गणेशमूर्ती कार्यशाळा
दोडामार्ग ः झरेबांबर येथील सिद्धिविनायक गणेशमूर्ती शाळेत बुधवारी (ता. १२) सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाचपर्यंत एक दिवसीय पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. सिद्धिविनायक गणेशमूर्ती शाळा आणि शिवा गणेशमूर्ती शाळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही कार्यशाळा आयोजित केली आहे. या कार्यशाळेत कागदाच्या लगद्यापासून पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती तयार करण्याचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तज्ज्ञ प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली मूर्ती निर्मितीची संपूर्ण प्रक्रिया सादर केली जाईल. कार्यशाळेतील सहभागींसाठी नाश्ता व जेवणाची व्यवस्था आयोजकांनी केली आहे. विष्णू सुतार, कृष्णा कुंभार यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
माडखोल ग्रामदेवतेचा
शनिवारी जत्रोत्सव
ओटवणे ः माडखोल ग्रामदैवत श्री पावणाई रवळनाथ देवस्थानचा वार्षिक जत्रोत्सव शनिवारी (ता. १५) होणार आहे. नवसाला पावणारा रवळनाथ आणि माहेरवाशिणींची पाठीराखी, अशी पावणाई देवीची ख्याती असल्याने या जत्रोत्सवासाठी भाविकांची अलोट गर्दी होते. यानिमित्त मंदिरात सकाळी धार्मिक कार्यक्रम आटोपल्यानंतर पावणाई रवळनाथ काळकाई देवतांना भरजरी वस्त्र व सुवर्णालंकारांसह आकर्षक फुलांनी सजविण्यात येणार आहे. या दिवशी देवीची मानाची ओटी भरल्यानंतर देवीच्या दर्शनासाठी रात्री उशिरापर्यंत भाविकांची गर्दी होणार आहे. यानिमित्त रात्री सवाद्य पालखी मिरवणुकीनंतर उशिरा आरोलकर दशावतार कंपनीचे नाटक होणार आहे. भाविकांनी देवतांचे दर्शन आणि आशीर्वाद घ्यावा, असे आवाहन माडखोलवासीयांनी केले आहे.
‘बांदा ग्रामस्थ’तर्फे
माणगाव पदयात्रा
बांदा ः येथील ग्रामस्थ मंडळींतर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या वार्षिक पदयात्रांना सुरुवात होत आहे. या वर्षातील पहिली पदयात्रा उद्या (ता. ११) आयोजित केली आहे. बांद्याहून ही पदयात्रा माणगाव येथील श्री दत्त मंदिराकडे मार्गस्थ होणार आहे. प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी मोठ्या उत्साहात ही पदयात्रा निघणार असून ग्रामस्थ मंडळींनी त्यासाठी जय्यत तयारी केली आहे. या पदयात्रेत सर्व भाविकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन बांदा ग्रामस्थ पदयात्रा मंडळाने केले आहे. या पदयात्रेशी संबंधित अधिक माहितीसाठी मंडळाचे अध्यक्ष उमेश मयेकर, उपाध्यक्ष सुरेश चिंदरकर यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
वेंगुर्ले भटवाडी येथे
आज ‘लाठीकाठी’
वेंगुर्ले ः येथील भटवाडी गणपती मंदिर परिसरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वेंगुर्लेतर्फे उद्या (ता. ११) सायंकाळी साडेसहाला लाठीकाठीचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. इच्छुकांनी नित्यानंद आठलेकर यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
