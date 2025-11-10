''ओंकार''ला नैसर्गिक अधिवासात सोडा
swt1011.jpg
03510
सावंतवाडी ः येथे महसूल नायब तहसीलदार मनोज मुसळे यांना निवेदन देताना लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ.
‘ओंकार’ला नैसर्गिक अधिवासात सोडा
ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधींची मागणीः सावंतवाडीत महसूल विभागाला निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १०ः सावंतवाडी तालुक्यात गेले दोन महिने बांदा, इन्सुली, वाफोलीसह अन्य भागांत ठाण मांडून असलेल्या ‘ओंकार’ हत्तीला तत्काळ नैसर्गिक अधिवासात सोडा, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी व लोकप्रतिनिधींनी सावंतवाडी उपविभागीय महसूल नायब तहसीलदार मनोज मुसळे यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली.
या निवेदनात असे म्हटले आहे की, कास, मडुरा, सातोसे, रोणापाल, इन्सुली, तांबोळी, भालावल, वाफोली आणि सरंबळे या परिसरात ओंकार हत्तीचा सतत वावर आहे. वन कर्मचारी आणि पोलिस कर्मचारी हत्तीवर सुतळी बॉम्ब आणि लाठीचार्ज करत असल्याने हा बिथरलेला हत्ती सैरभैर झाला आहे. त्यामुळे त्याला सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात सोडणे आवश्यक आहे. या वन्य प्राण्यामुळे झालेल्या भातशेतीच्या नुकसानीची तत्काळ दखल घेऊन नुकसानभरपाई त्वरित अदा करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
अवकाळी पावसामुळे आधीच भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने प्रति हेक्टरी ८ हजार रुपये निधी दिला आहे, तर शेजारील गोवा राज्याने प्रति हेक्टरी ४० हजार रुपये नुकसान भरपाई दिली आहे. या तफावतीकडे लक्ष वेधून शेतकऱ्यांनी पुंजी जमा करून आणि कर्जे घेऊन शेती केली आहे. बळीराजा संकटात असताना शासनाने या गंभीर बाबीचा विचार करून गोव्याच्या धर्तीवर नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
यावेळी रोणापालचे माजी सरपंच सुरेश गावडे, कास सरपंच प्रवीण पंडित, निगुडे माजी उपसरपंच गुरुदास गवंडे, मडुरा माजी उपसरपंच उल्हास परब तसेच मडुराचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य प्रकाश वालावलकर उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.