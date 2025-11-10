पावस-भाजपा कार्यकर्त्यांना कमी लेखू नका
भाजप कार्यकर्त्यांना कमी लेखू नका
मंत्री नितेश राणेंचा इशारा; सन्मान राखूनच महायुती झाली पाहिजे
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. १०ः भाजपचा कार्यकर्ता हा सक्षम आहे, त्याला कोणी कमी लेखू नये, हलक्यात घेऊ नये, असा थेट इशारा मत्स्यव्यवसाय व बंदरविकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिला. रत्नागिरी तालुक्यातील गणेशगुळे येथे माध्यमांशी बोलताना त्यांनी आपल्या खास बेधडक शैलीत पालकमंत्री उदय सामंत यांना अप्रत्यक्ष टोला लगावत महायुतीतील कार्यकर्त्यांच्या सन्मानाचा मुद्दा ठळकपणे मांडला.
गणेशगुळे येथील शिलालेखाच्या कार्यक्रमानिमित्त रविवारी नितेश राणे गणेशगुळे गावामध्ये आले होते. या वेळी महायुतीतील अंतर्गत समीकरणांबाबत विचारलेल्या प्रश्नांवर त्यांनी स्पष्ट मत मांडले. लोकसभा निवडणुकीत कार्यकर्त्यांनी अतोनात मेहनत घेतली आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या सन्मानाची जबाबदारी आमची आहे. कार्यकर्त्याचा सन्मान राखूनच महायुती झाली पाहिजे, असे राणे यांनी ठामपणे सांगितले.
मंत्री राणे म्हणाले, कोणी आम्हाला सुक्या धमक्या देऊ नयेत. कार्यकर्ते काही बोलत असतील तर त्यामागे नाराजी आहे, त्याची पक्षश्रेष्ठींनी दखल घ्यावी. भाजपच्या कार्यकर्त्याला सन्मानजनक वागणूक मिळते का नाही, हे पाहणे माझे कर्तव्य आहे. कार्यकर्त्याच्या मानसन्मानासाठी आम्ही बोलतो आहोत. काही दिवस थांबा, पुढच्या काही दिवसांत काय घडतं ते पाहू. काळजी करण्याचे कारण नाही.
