कुष्ठरोग निर्मूलनावर सावर्डेत व्याख्यान

पाली ः महाराष्ट्र शासन आणि शांतीलाल मुथ्थ फाउंडेशन यांच्यावतीने आयोजित मूल्यवर्धन प्रशिक्षण टप्पा २ मध्ये पाली शाळेत प्रशिक्षण झाले. तीन दिवसाच्या प्रशिक्षणामध्ये खानू केंद्रप्रमुख गोविंद तारवे, पाली केंद्रप्रमुख विष्णू पवार, मनोजकुमार खानविलकर, मधुरा खानविलकर, स्मिता सावंत, मेघा जोशी, क्रांती लोहार यांनी प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शन केले. पाली शाळा विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे अॅड. सागर पाखरे उपस्थित होते. या बीटातील शिक्षकांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला. अनेक उपक्रमांची मालिका या प्रशिक्षण पुस्तकांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे
पाली ः दिव्यांगांसाठी शासन अनेक योजना व त्यांचे जीवनमान सुकर होण्यासाठी अनेक सुविधा निर्माण करत आहे. त्यामध्ये अनेक शासकीय सोयीसुविधांसाठी लागणारे दिव्यांग प्रमाणपत्र हे आजच्या शिबिरामधून पालीसारख्या ग्रामीण भागात देण्यात येत आहे. त्याचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन प्रगती साधण्याचे आवाहन डॉ. विकास कुमरे यांनी केले. ग्रामीण रुग्णालय येथे शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी अनेक दिव्यांग व्यक्तींची तपासणी करून ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात आली. शिबिरासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप यांचे मार्गदर्शन लाभले. शिबिराला पालीचे सरपंच विठ्ठल सावंत यांनी शिबिराला भेट दिली. शिबिरात ५४ रुग्णांनी नोंदणी केली. त्यामध्ये १८ रुग्णांना विविध प्रकारची दिव्यांग प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्यात आली.
चिपळूण : कुष्ठरोग अनुवंशिक नाही, तो कोणालाही होऊ शकतो. सर्व सांसर्गिक रोगांपैकी कुष्ठरोग हा सर्वात कमी सांसर्गिक आहे. ९८ टक्के जनसामान्यात नैसर्गिक रोगप्रतिकारशक्ती असल्याने हा रोग सहज होत नाही; परंतु लक्षणे ओळखून योग्य निदान व नियमित उपचार केल्यास कुष्ठरोग पूर्णपणे बरा होऊ शकतो, असे मत सावर्डे प्राथमिक आरोग्यकेंद्राचे आरोग्य सहाय्यक व व्याख्याते प्रफुल्ल केळसकर यांनी व्यक्त केले. सह्याद्री शिक्षणसंस्था आणि प्राथमिक आरोग्यकेंद्रातर्फे गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात कुष्ठरोग निर्मूलन विषयावर जनजागृती व्याख्यान झाले. कार्यक्रमाला प्राचार्य राजेंद्र वारे, उपप्राचार्य विजय चव्हाण, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर स्वाती सालवार तसेच शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
