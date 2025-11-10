-बॅडमिंटन स्पर्धेत संदीप क्षीरसागर प्रथम
दापोली ः बॅडमिंटन स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावल्यानंतर सर्व पदाधिकाऱ्यांसमवेत संदीप क्षीरसागर.
बॅडमिंटन स्पर्धेत संदीप क्षीरसागर प्रथम
दापोली, ता. १० ः शिक्षक व अधिकारी क्रीडा स्पर्धा दापोली तालुका बॅडमिंटन हॉल येथे झाल्या. स्पर्धेत संदीप क्षीरसागर यांची प्रथम क्रमांक मिळवून विभागीयस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड करण्यात आली.
दापोली तालुक्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व अधिकारी यांच्यातील बॅडमिंटन स्पर्धेत हर्णै येथील एन. डी. गोळे हायस्कूलचे शिक्षक संदीप क्षीरसागर यांनी प्रथम क्रमांक तर सरस्वती विद्यामंदिरचे शिक्षक अविनाश पाटील यांनी द्वितीय क्रमांक पटकावला. बहुजन हिताय विद्यामंदिरचे शिक्षक सत्यवान दळवी यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला.
