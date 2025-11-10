रनपार बंदरातील बार्जची अखेर दुरुस्ती पूर्ण
पावस ः रनपार किनाऱ्यावर भरकटलेला बार्ज बेलापूरच्या दिशेने जाण्यासाठी सज्ज झाले आहे.
रनपार बंदरातील बार्जची दुरूस्ती पूर्ण
आठ दिवसात बेलापूरला निघणार; जूनमध्ये होते भरकटले
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. १० ः गोव्यातून बेलापूरला निघालेले बार्ज तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यामुळे रत्नागिरी तालुक्यातील बंदरामध्ये भरकटल्यामुळे परिसरामध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते; परंतु तातडीने त्याबाबत चौकशी केल्यानंतर तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्यामुळेच भरकटल्याचे सिद्ध झाले. आता त्याचे काम पूर्णत्वास गेले असून, येत्या आठ दिवसात बेलापूरच्या दिशेने मार्गस्थ होणार आहे.
गोव्यातून बेलापूरला जाण्यासाठी निघालेला बार्ज ५ जूनला तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे सुरक्षिततेच्यादृष्टीने रनपार बंदरात स्थिरावला होता. त्यामुळे परिसरामध्ये संशयाचे वातावरण तयार झाले होते. त्यामुळे प्रशासनाकडून पुढाकार घेत सागरी सुरक्षिततेच्यादृष्टीने त्याची तातडीने चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित मालकाशी संपर्क केल्यानंतर तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सुटकेचा निश्वास सोडण्यात आला होता. त्यानंतर त्याच्या दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात झाली होती; परंतु पावसाळा सुरू झाल्यामुळे कामामध्ये अडथळे येत होते. दरम्यान त्यावरील कामगारांना मालकाने काही दिवस आपल्या भागात नेले होते; मात्र काहीजण त्या ठिकाणी होते. त्यामुळे दुरुस्तीच्या कामात चांगलाच खंड पडला होता. तब्बल पाच महिन्याच्या प्रतिक्षेनंतर बार्जची अखेर दुरुस्ती पूर्ण झाली आहे. येत्या आठ दिवसांमध्ये भरतीच्या वेळा पाहून बार्ज बेलापूरला मार्गस्थ होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कोट
या बार्जची तांत्रिक अडचण दूर करून ते चांगल्याप्रकारे दुरुस्त करण्यात आले आहे. येत्या आठ दिवसांमध्ये बेलापूरला नेण्यात येणार आहे.
--चेतन डोईफोडे, बार्जचे व्यवस्थापक
