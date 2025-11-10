अजय दळवी यांना वसंत स्मृती गुणगौरव पुरस्कार
ठाणे : आमदार संजय केळकर यांच्या हस्ते वसंत स्मृती गुणगौरव तथा कोकणातील सर्वोत्कृष्ट संस्थाचालक पुरस्कार स्वीकारताना अजय दळवी.
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १० ः दळवी एज्युकेशनल अँड चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष अजय दळवी यांना भारतीय जनता पक्ष शिक्षक आघाडी व कोकण विभाग समन्वय प्रतिनिधी यांच्यावतीने आयोजित वसंत स्मृती गुणगौरव सोहळ्यात सर्वोत्कृष्ट संस्थाचालक या पुरस्काराने गौरवण्यात आले. हा सोहळा ठाणे येथे भव्यदिव्य वातावरणात पार पडला.
कार्यक्रमाला ठाण्याचे आमदार संजय केळकर, आमदार विनय सहस्रबुद्धे, कोकण पदवीधर मतदार संघाचे आमदार निरंजन डावखरे तसेच आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे उपस्थित होते. दळवी यांना सन्मानपत्र, मानचिन्ह व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित करण्यात आले. त्यांच्या दळवी एज्युकेशनल अँड चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून शेनाळे (ता. मंडणगड) येथे सुरू करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र पॉलिटेक्निक महाविद्यालयामुळे ग्रामीण व डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख उच्च तंत्रशिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
