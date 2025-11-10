इलेक्ट्रॉनिक्स जाहिराती प्रमाणित करा
ओरोस, ता. १० : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, वेंगुर्ले आणि मालवण नगरपालिका तसेच कणकवली नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक जाहिराती प्रसारित करण्यापूर्वी त्या जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक असल्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा समिती अध्यक्षा तृप्ती धोडमिसे यांनी केले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने वरील तीन पालिका आणि नगरपंचायतीसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून, आजपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ झाला आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग एक-अ), ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध सूचनांनुसार जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणिकरण अनिवार्य केले आहे. सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक विषयक जाहिरातींना प्रसारणापूर्वी प्रमाणन आवश्यक आहे.
यामध्ये दूरदर्शन, उपग्रह वाहिन्या, केबल वाहिन्या, यू-ट्यूब, आकाशवाणी, खासगी एफएम वाहिन्या, चित्रपटगृहे, बल्क एसएमएस, व्हॉइस एसएमएस, संकेतस्थळे आणि विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स (एक्स (ट्विटर), फेसबुक, लिंक्डइन, व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम, ब्लॉग्स, डिस्कशन फोरम्स इत्यादी माध्यमांचा समावेश आहे. प्रत्येक उमेदवाराने आपली प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक जाहिरात जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय (मुख्य प्रशासकीय इमारत, सी-ब्लॉक, पहिला मजला, ओरोस, सिंधुदुर्गनगरी) यांच्याकडे सादर करावी. जाहिरात प्रसारित करण्याच्या तारखेच्या किमान पाच दिवस आधी अर्ज दाखल करणे बंधनकारक आहे. अर्जासोबत जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील प्रत, आणि राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने किंवा उमेदवाराने साक्षांकित केलेल्या जाहिरात संहितेच्या दोन मुद्रित प्रती जोडणे आवश्यक आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
माध्यम प्रमाणन, सनियंत्रण समिती गठीत
जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती गठीत केली असून जिल्हाधिकारी धोडमिसे या समितीच्या अध्यक्ष आहेत. समितीचे सदस्य सचिव जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत हे आहेत. याशिवाय या समितीत सदस्य म्हणून जिल्हा पोलिस अधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन), निवडणूक निर्णय अधिकारी नगरपालिका सावंतवाडी, मालवण, वेंगुर्ले व नगरपंचायत कणकवली, मुख्याधिकारी सावंतवाडी, मालवण, वेंगुर्ला व नगरपंचायत कणकवली हे असणार आहेत.
