भडकंबा येथील प्रतापगडाच्या प्रतिकृकतीला पारितोषिक
साखरपा : युवा भडकंबकर संस्थेतर्फे पारितोषिक स्वीकारताना संस्थेचे कार्यकर्ते प्रज्योत पांचाळ.
प्रतापगडाच्या प्रतिकृतीला पारितोषिक
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता ११ : नजीकच्या भडकंबा (ता. संगमेश्वर) येथील साकारण्यात आलेला किल्ले प्रतापगड (शिवप्रतापगड) या प्रतिकृतीला तालुकास्तरीय उत्तेजनार्थ पारितोषिक मिळाले आहे. दुर्गवीर प्रतिष्ठानकडून ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. १० फूट लांब आणि ५ फूट रुंद अशा या प्रतिकृतीत भवानी मंदिर, सूर्य बुरूज, तिहेरी बुरूज, तलाव, विहीर, कोठार, केदारेश्वर मंदिर, रेडका बुरूज ही ठिकाणे दाखवण्यात आली होती त्याचबरोबर या किल्ल्याबाबत ऐतिहासिक आणि भौगोलिक माहिती देणारा फलकही संस्थेने तयार करून लावला होता. देवरूख शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद भागवत यांच्या हस्ते युवा भडकंबकर संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना सन्मानचिन्ह, सन्मानपत्र आणि रोख पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आले आहे.
