राजापूर-राजापुरात भातशेतीचे वीस लाखांचे नुकसान
राजापूर ः पावसामध्ये भिजलेली भातपिक सुकण्यासाठी शेतात पसरून ठेवण्यात आले आहे.
राजापुरात भातशेतीचे वीस लाखांचे नुकसान
११९२ शेतकऱ्यांना फटका ; पंचनामे सुरूच
राजापूर, ता. १० ः भातपकापणीच्या हंगामामध्ये पडलेल्या पावसाने तालुक्यातील १५७ गावांमधील १ हजार १९२ शेतकर्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामध्ये २०३.५५ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, तालुक्याला सुमारे वीस लाख रुपयांच्या नुकसानीचा तडाखा बसला आहे.
दरम्यान, परतीच्या पावसामध्ये बाधित झालेल्या भातशेतीच्या १ हजार ३४ शेतकर्यांच्या बाधित झालेल्या १९१.८७ हेक्टर क्षेत्रातील झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा पूर्ण झाला आहे. उर्वरित नुकसानीचा पंचनामा करण्याचे काम सुरू असून, लवकरच ते पूर्ण होणार असल्याची माहिती तालुका कृषी विभागातून देण्यात आली.
गेले आठ दिवस पाऊस थांबला आहे. त्यामुळे भातकापणीची कामे अंतिम टप्प्यात आली असून, सुमारे ८० टक्के कापणी पूर्ण झाली आहे. नुकसानीच्या पंचनाम्याचा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात येत असल्याचेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.
चौकट
जनावरांसाठीच्या वैरणीचा प्रश्न गंभीर
परतीच्या पावसातही धोके पत्करून अनेक शेतकर्यांनी भातकापणी केली. काहींचे कापणी केलेले भात भिजले. यामध्ये झोडणीनंतर शेतकर्यांना दाणे मिळाले असले तरी झोडणीनंतर शिल्लक राहिलेले गवत (वैरण) सातत्याने पावसामध्ये भिजल्याने कुजून गेले आहे. काही गवत काळे पडून गुरांना खाण्यालायक राहिलेले नाही. कुजलेल्या गवतामुळे गुरांच्या वैरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो सोडवायचा कसा० असा प्रश्न शेतकर्यांना आतापासूनच सतावू लागला आहे.
चौकट
जून ते ऑगस्टदरम्यानचे भातशेतीचे नुकसान
नुकसानग्रस्त शेतकरी ः १५१
बाधित क्षेत्र ः २०.८५ हेक्टर
चौकट
ऑक्टोबर महिन्यात झालेले राजापूरचे नुकसान
भातशेती नुकसानग्रस्त गावे ः १५७
शेतकरी संख्या ः ११९२
बाधित क्षेत्र ः २०३.५५ हेक्टर
पंचनामा झालेले शेतकरी ः १०३४
पंचनामा झालेले क्षेत्र ः १९१.८७ हेक्टर
