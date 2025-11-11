जगण्याचे अर्थशास्त्र शालेय दशेतच शिका
डॉ. प्रसाद देवधर ः कनेडी प्रशालेत अर्थ साक्षरता मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
कनेडी,ता. ११ ः जगण्याचे अर्थशास्त्र हे शालेय जीवनात शिकले पाहिजे. याचे कारण पूर्वीच्या काळी महिला सोन्याची खरेदी करून ठेवत असत, कारण ते योग्य वेळी उपयोगात येण्यासाठी. हे त्यामागचे अर्थशास्त्र समजून घेतले पाहिजे. गुंतवणूक कशी केव्हा आणि कधी कोणत्या वयात केली पाहिजे त्याचे नियोजन शालेय जीवनातच सुरू झाले तर यशस्वी होऊ शकतो, असे प्रतिपादन भगीरथ प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. प्रसाद देवधर यांनी केले.
कनेडी गटशिक्षण प्रसारक मंडळ आणि भिरवंडेकर मराठा समाज मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने माध्यमिक विद्यामंदिर कनेडी येथील ज्ञानदीप सभागृहांमध्ये आज ‘साक्षरता अर्थ विषयाची’ हा मार्गदर्शन कार्यक्रम झाला. ‘युरोपियन इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी पॅरिसच्या संलग्नतेने अर्थ साक्षरतेच्या दिशेने पहिले पाऊल’ या विषयी रूचिरा सावंत यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष सतीश सावंत, उपाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, चेअरमन राजराम सावंत, शालेय समितीचे चंद्रशेखर वाळके, तुषार सावंत, हर्षिता सावंत, मुख्याद्यापक सुमंत दळवी आदी उपस्थित होते.
श्री. देवधर म्हणाले, ‘दैनंदिन जीवनात जे व्यवहार होतात. त्याकडे विद्यार्थ्यांनी काळजीपूर्वक लक्ष द्यावे. आपल्या घरातील आई-वडील कशा पद्धतीने अर्थव्यवस्था सांभाळतात याचीही माहिती घेतली पाहिजे. आपल्याकडे जे आहे ते सांभाळून त्याचे नियोजन करणे ही सवय लावा. जुन्या काळातील महिला कॉटनच्या साडी खरेदी करत होत्या. कारण कॉटन जुने झाल्यानंतर त्याचा अनेक प्रकारे उपयोग करता येत होता. हे अर्थशास्त्राचे एक जिवंत उदाहरण आहे. इतकेच काय तर पूर्वी सोन्याला अधिक महत्त्व होते. तितके चांदीलाही होते. हे अर्थशास्त्र पूर्वीपासून घराघरांमध्ये सुरू आहे. हा सगळा अभ्यास शालेय जीवनात करायला हवा. तरच यशस्वी होता येईल. निव्वळ यश मिळवणे म्हणजे यशस्वी होणे नव्हे तर यशाबरोबर अर्थशास्त्राचे नियोजन करायला हवे. ते समजून घ्यायला हवे, प्रत्येक गोष्टीमध्ये अर्थ दडलेला असतो तो समजून घेतला पाहिजे.’ प्रसाद मसुरकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
