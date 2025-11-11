राज्यस्तरीय आदर्श संघटना पुरस्कार
दापोली ः वनाधिकारी गिरिजा देसाई यांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारताना वाईल्ड अॅनिमल रेस्क्युअर अँड रिसर्च दापोली या संघटनेचे सर्व पदाधिकारी.
‘वाईल्ड अॅनिमल’ला पुरस्कार
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ११ ः येथील वाईल्ड अॅनिमल रेस्क्युअर अँड रिसर्च संघटनेचा राज्यस्तरीय आदर्श संघटना पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. हा सन्मान चिपळूण वनविभागातर्फे करण्यात आला.
कोकणातील जैवविविधतेचे जतन, दुर्मिळ वनस्पती व वन्यजीवांचे संरक्षण तसेच निसर्ग संवर्धनासाठी सातत्याने उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्था व कार्यकर्त्यांचा सन्मान चिपळूण वनविभागातर्फे करण्यात आला. वर्ल्ड फॉर नेचर इंडिया या संस्थेला पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित या राज्यस्तरीय सन्मान सोहळ्यात विविध संघटनांच्या कामाची दखल घेण्यात आली. वर्ल्ड फॉर नेचर इंडिया आणि भाऊ काटदरे यांच्या निसर्गमित्र संस्थेच्या संयुक्त सत्कार सोहळ्याचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात वाईल्ड अॅनिमल रेस्क्युअर अँड रिसर्च दापोली या संघटनेने केलेल्या वन्यजीव बचाव व संवर्धन कार्याची विशेष नोंद घेण्यात आली. या संघटनेला ‘राज्यस्तरीय आदर्श संघटना पुरस्कार २०२५’ ने गौरवण्यात आले. हा पुरस्कार वनाधिकारी गिरिजा देसाई, वर्ल्ड फॉर नेचर इंडियाचे अध्यक्ष शुभम पांडे व निसर्गमित्र संस्थेचे भाऊ काटदरे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. या वेळी महाराष्ट्रासह कोकण व पश्चिम घाटपरिसरात निसर्ग संवर्धनासाठी मौल्यवान योगदान देणारे आणि अल्पवयात निधन झालेल्या चिपळूणचे निसर्गप्रेमी नीलेश बापट यांच्या कार्याची आदरपूर्वक आठवण करण्यात आली. त्यांच्या स्मरणार्थ त्यांच्या पत्नी जान्हवी बापट यांचा सुद्धा गौरव करण्यात आला. या वेळी उपस्थितांनी बापट यांच्या कार्याचा भावपूर्ण संदर्भ देत त्यांच्या निसर्गप्रेमाची उजळणी केली.
