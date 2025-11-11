रंगला गझल व कवितांचा कार्यक्रम
- rat११p३.jpg -
२५O०३६६५
दापोली ः येथील कार्यक्रमामध्ये कविता सादर करताना दापोली अर्बन सायन्स महाविद्यालयाचे प्राध्यापक कैलास गांधी.
दापोलीत रंगला गझल, कवितांचा कार्यक्रम
ललित कला फाउडेशन; गझलकार बदीऊजमा खावर यांचे स्मरण
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ११ ः मुस्लिम एज्युकेशन सोसायटी संचलित नॅशनल हायस्कूल दापोली व ललित कला फाउंडेशन ठाणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्री मंगल कार्यालयात आयोजित काव्य व गजल संमेलन पार पडले. या वेळी प्रसिद्ध उर्दू-मराठी गझलकार व काव्यनिर्माते बदीऊजमा खावर यांचे स्मरण करण्यात आले. त्यांच्या निवडक गझल व कवितांचे सादरीकरण रसिकांनी मनापासून अनुभवले.
काव्य व गजल संमेलनाला प्रा. डॉ. बाळासाहेब लबडे व डॉ. शीतल मालुसरे उपस्थित होत्या. या संमेलनात उर्दू, मराठी आणि हिंदी काव्यगायनाची सुरेल मैफल रंगली. उर्दू साहित्याचे जाणकार मंजर खयामी, जमालुद्दीन बंदरकर, बदरूद्दीन बदर, बशीर अहमद बशीर, सलमान मोमीन, रिजवान कारीगर, जियाऊरहमान खान यांनी भावपूर्ण मुशायरा सादर केला तसेच प्रशालेतील विद्यार्थ्यांनीही कवितांच्या सादरीकरणातून आपल्या साहित्यिक क्षमतेची झलक दाखवली. मराठी व हिंदी विभागातून प्रा. डॉ. बाळासाहेब लबडे, कैलास गांधी, रेखा जगरकर आदी साहित्यिकांनी मनमोहक कविता व गझली सादर करून प्रेक्षकांची वाहवा मिळवली. या कार्यक्रमाला मुस्लिम एज्युकेशन सोसायटीचे गव्हर्निंग बॉडी चेअरमन लियाकत रखांगे, सचिव इक्बाल परकार, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष जावेद मणियार, कॉलेज समितीचे अध्यक्ष आरिफ मेमन, नाझीम काझी, हमीद बांगी, प्राचार्य खतीब, मुख्याध्यापिका अमरा रखांगे यांसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
