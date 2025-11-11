विद्यार्थ्यांनी वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित करावा
लांजा-इन्स्पायर मानक या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी मार्गदर्शन करताना जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे.
विद्यार्थ्यांनो वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करा
वैदेही रानडे ः लांजा येथील विज्ञान प्रदर्शनात १०३ प्रतिकृती
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. ११ ः विद्यार्थ्यांनी मिळालेल्या संधींचा उपयोग करून वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करावा, असे आवाहन रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी लांजा येथे केले.
शिक्षण विभाग (माध्यमिक), जिल्हा परिषद आणि राज्य विज्ञान संस्था, रामनगर नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘इन्स्पायर मानक’ २०२३-२४ व २०२४-२५ या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचे उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. हे प्रदर्शन न्यू एज्युकेशन सोसायटी संचलित न्यू इंग्लिश स्कूल आणि तु. पुं. शेट्ये कनिष्ठ महाविद्यालयात पार पडले. त्या म्हणाल्या, राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या संकल्पनेतून प्रेरित या उपक्रमात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १०३ वैज्ञानिक प्रतिकृतींचा सहभाग हा अभिमानास्पद आहे.
या कार्यक्रमावेळी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार आणि न्यू एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष जयवंत शेट्ये यांच्या हस्ते ‘चांद्रयान’ प्रतिकृतीचे प्रक्षेपण करून प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने झाली. ‘तुमच्या कल्पना, तुमची नवनिर्मिती’ या ब्रीदवाक्याला उजाळा देत शिक्षणाधिकारी लोहार यांनी प्रास्ताविकात प्रदर्शनाची रूपरेषा सादर केली. या प्रसंगी सिद्धी इंदुलकर, हिंदुराव गिरी, प्रदीप पाटील, दीपक मेंगाने, सुनीता शिरभाते, नरेंद्र गावंड, रवींद्र कांबळे, आनंद खांडेकर, विलास राठोड, विनोद सावंग, उत्तम भोसले, सुदेश कदम आदींची उपस्थिती लाभली. परीक्षक म्हणून प्रा. नाईकनवरे, प्रा. अमोल सहस्रबुद्धे यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिकृतींचे परीक्षण केले.
