कायद्याचा वापर संरक्षणासाठी करा

बेळणे : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना अॅड. स्वाती तेली.
ॲड. स्वाती तेलीः बेळणेत ‘महिलांचा लैंगिक छळ’ अंतर्गत मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ११ः प्रत्येक महिलेने बोलले पाहिजे. आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाबाबत आपण स्वत: दाद मागितली पाहिजे. अंतर्गत समितीच्या सदस्यांजवळ तक्रार केली पाहिजे. या कायद्याची गंभीरता समजून घेऊन प्रत्येक तक्रारीकडे संवेदनशीलतेने व कायदेशीर दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. महिलांनी या कायद्याचा गैरवापर न करता आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी याचा योग्य उपयोग करावा, असे आवाहन ॲड. स्वाती तेली यांनी बेळणे येथे केले.
कणकवली येथे आयोजित कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ २०१३ मार्गदर्शन शिबिरात त्या बोलत होत्या. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी दिलेल्या निर्देशान्वये प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग डॉ. सुधीर देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सिंधुदुर्गच्या वतीने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैगिक छळ २०१३ अंतर्गत कणकवली तालुक्यातील बेळणे येथील आशिष मंगल कार्यालय येथे मार्गदर्शन शिबिर झाले.
या कार्यक्रमास कणकवली बाल विकास प्रकल्प अधिकारी श्रीमती हळदवणेकर, मुख्य सेविका स्वप्नाली नाईक, ॲड. स्वाती तेली, कणकवली दिवाणी न्यायालय वरीष्ठ लिपिक श्रीमती आचार्या, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण लिपिक श्वेता सावंत उपस्थित होत्या.
ॲड. तेली यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ कायदा २०१३ हा कायदा का अस्तित्त्वात आला, याबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच अंतर्गत समितीची भूमिका, तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया (३ महिन्यांच्या आत) आणि लैंगिक छळाचे प्रक्रार समजावून सांगितले. श्वेता सांवत यांनी सूत्रसंचालन केले.
