बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेतर्फे गवाणकर यांना आदरांजली
swt113.jpg
03700
कुडाळ ः बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेच्या वतीने गंगाराम गवाणकर यांना आदरांजली वाहण्यात आली. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेतर्फे
गवाणकर यांना आदरांजली
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ११ ः मालवणी बोली भाषेला कलात्मक दर्जा मिळवून तिला प्रतिष्ठित भाषांच्या पंगतीमध्ये बसविण्याचे व तिला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे बहुमोल कार्य करणारे, मालवणी मनाचे महान नाटककार म्हणजे गंगाराम गवाणकर होय, असे प्रतिपादन प्रा. अरुण मर्गज यांनी केले. ते बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेमध्ये गंगाराम गवाणकर यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना बोलत होते. प्रा. मर्गज यांनी, गवाणकर यांच्या नाट्य लेखनाची महती कथन करताना नाटकात विनोद व्यंग आणि वास्तव यांचा सुंदर मिलाप असलेले नाटककार म्हणून त्यांचे महत्त्व वादातीत आहे. त्यांच्या नाटकांमुळे मराठी नाटकाच्या इतिहासातील एक अविभाज्य अध्याय म्हणून गवाणकर यांच्या नाट्य कर्तृत्वाचा गौरव करावा लागेल, असे सांगत आदरांजली अर्पण केली. मराठी भाषेतील मालवणी बोलीला राजवैभव मिळवून देण्यासाठी, तिच्यातील साहित्य संपदा समृद्ध करण्यासाठी आपण सर्वांनी कटिबद्ध राहूया, असे आवाहनही त्यांनी केले. बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेचे चेअरमन उमेश गाळवणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेल्या या श्रद्धांजलीच्या कार्यक्रमांमध्ये बी.एड. महाविद्यालयाचे प्रा. परेश धावडे, प्रसाद कानडे, प्रा. नितीन बांबर्डेकर, प्रसाद कानडे उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.