हुमरमळा वालावल गावामध्ये बंगे दाम्पत्यातर्फे मोफत दाखले

सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ११ः हुमरमळा वालावल गावातील समाजसेवक अतुल बंगे दाम्पत्याने मोफत उत्पन्न दाखले व नवीन रेशनकार्ड देण्याचा उपक्रम सतत सुरू ठेवला असून, यामुळे ग्रामस्थांमधून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. सर्वसामान्यांचे सहकारी म्हणून अतुल बंगे आणि अर्चना बंगे हे दाम्पत्य कार्यरत आहे. विशेष उत्पन्न दाखले असो वा रेशनकार्ड असो, एकही दिवस तलाठी किंवा तहसीलदार कार्यालयात न जाता स्वखर्चाने हे दाम्पत्य घरपोच सेवा गेली कित्येक वर्षे देत आले आहे.
या दाखल्यांसाठी लागणारी कागदपत्रे स्वतः तयार करून एकदाच लाभार्थीची सही घेऊन स्वतः तहसीलदार कार्यालयापर्यंत पोहोचवतात. या कामासाठी झेरॉक्स किंवा सेतू सुविधामध्ये लागणारी फी सुध्दा ते भरून मोफत सुविधा देतात. शासकीय योजनांचा लाभ गावातील लोकांना मिळवून देण्यासाठी ते नेहमीच प्रयत्नशील असतात. तलाठी, सर्कल, तहसीलदार कार्यालयात बंगे यांच्या कामाबद्दल कौतुक केले जाते. अर्चना बंगे यांचे महिला बचतगटांचे कामही आदर्शवत आहे. हुमरमळा वालावल पडोसवाडी येथील सुमन चव्हाण यांना नवीन रेशनकार्ड आणि उत्पन्न दाखला देण्यात आला.
