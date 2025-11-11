इंटरनेट सेवा राहूद्या; फोनही लागणे कठीणच ः गावडे
इंटरनेट सेवा राहूद्या; फोनही
लागणे कठीणच ः गावडे
वेंगुर्लेत बीएसएनएलचे तीनतेरा
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. ११ ः तालुक्यात सध्या बीएसएनएलची सेवा कोलमडली असून याकडे बीएसएनएल कंपनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे लाखो ग्राहकांना आर्थिक भूर्दंडचा सामना करावा लागत आहे. इंटरनेट सेवेसह फोन लागणेही कठीण झाले आहे. ७ दिवसांत यावर तोडगा न निघाल्यास येथील बीएसएनएल कार्यालयावर मोर्चा काढून कार्यालयाला टाळे ठोकू, असा इशारा शिवसेना ठाकरे गटाचे उपतालुकाप्रमुख संजय गावडे यांनी दिला आहे.
तालुक्यामध्ये असंख्य बीएसएनएलचे मोबाईल टॉवर उभे आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्चून गावागावांत नवीन टॉवर माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या शिफारशीनुसार उभारले आहेत; मात्र, तालुक्यातील ग्रामीण भागामध्ये कुठेही बीएसएनएलची सेवा व्यवस्थित मिळत नाही. याबाबत वारंवार तक्रार करूनही बीएसएनएल याची कोणतीही दखल घेत नसल्याचे चित्र आहे. जर का असेच चालू राहिले तर ग्राहकांमध्ये संतापाची लाट उसळून बीएसएनएल कार्यालयावर मोर्चा काढावा लागेल, असा इशारा जनतेने दिला आहे. सात दिवसाच्या आत याची दखल न घेतल्यास याचे परिणाम वाईट होतील, असा इशारा श्री. गावडे यांनी दिला आहे. ज्या-ज्या ठिकाणी पॉवर बॅकअप नसेल त्या ठिकाणी इन्वर्टर बॅटऱ्यांची सोय करावी, यंत्रणेचे टॉवर नादुरुस्त झाले असतील तर त्या ठिकाणी तातडीने जास्त पावर टॉवरवरील उपकरणे
बसविण्यात यावीत आणि तालुक्यामध्ये बीएसएनएलची सेवा सात दिवसांच्या आत कार्यान्वित करावी, अशी मागणी केली आहे.
खासगीकरणाचा विचार आहे का?
तालुक्यातील ग्रामीण भागामध्ये इतर कंपन्यांचे नेटवर्क नाही. इतर कंपन्यांना ग्रामीण भागात ग्राहक कमी प्रमाणात मिळत असल्याने त्या याकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष करत आहेत. तसेच बीएसएनएल कंपनी याला खतपाणी घालत असून खासगीकरण होण्यासाठी बीएसएनएल कंपनी कार्यरत आहे का? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांतून विचारला जात आहे.
