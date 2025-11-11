संक्षिप्त
खेडमध्ये शेतकऱ्यांना
पावसाचा फटका
खेड ः परतीच्या पावसाचा ६१५ शेतकऱ्यांना तडाखा बसला असून, ११३.५४. हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. गेल्या २ दिवसांपासून पावसाने उघडीप घेतल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. शेतकरी भातकापणीच्या कामात गुंतलेला असतानाच सतत कोसळणाऱ्या पावसाने त्यात खोडा घातला. धो-धो कोसळणाऱ्या पावसामुळे भातपिके आडवी होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची धास्ती वाढली आहे. गेल्या २ दिवसांपासून पावसाने उघडीप घेतल्याने शेतकऱ्यांनी भातकापणी सुरू केली आहे; मात्र कोणत्याही क्षणी पाऊस बुरसण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांची धाकधूक कायम आहे.
