मंदिरात नवचंडीचे आयोजन
संगमेश्वर ः करजुवेची ग्रामदेवता दुर्गादेवी तळेकरीण मातेचे मंदिर.
करजुवे ग्राममंदिरात २० पासून उत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ : करजुवे (ता. संगमेश्वर) गावचे जागृत देवस्थान असलेल्या ग्रामदेवता दुर्गादेवी तळेकरीण माता व भैरी देव पुरातन देवस्थान येथे प्रतिवर्षाप्रमाणे देवीचा गोंधळ व गावच्या सुखसमृद्धीसाठी दर तीन वर्षांनी होणाऱ्या नवचंडी यज्ञाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
२० नोव्हेंबरला देवीची रूपे लागतील व गावचे पुजारी देवीची विधिवत पूजा करतील. २१ला देवदीपावलीनिमित्त विधिवत पूजा होईल व याच दिवशी गावचे मानकरी, खुमदार व गावकरी यांना मानाचा दिवा होईल. २३ व २४ रोजी देवीचा गोंधळ संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल. दोन्ही दिवशी महाप्रसाद होईल. २५ रोजी सकाळी ८ वाजता नवचंडी यज्ञ प्रारंभ होईल. या दिवशी रात्री गावातील मंडळींची भजने, आरती व महिलांचे पारंपरिक नृत्याचे कार्यक्रम होतील. २६ रोजी नवचंडी यज्ञाची समाप्ती, मान्यवरांचे स्वागत व श्री देवी तळेकरीण व देव भैरी सेवा समितीच्यावतीने आमदार शेखर निकम यांचा सत्कार होईल. यानंतर महाप्रसाद होईल व कार्यक्रमाची सांगता होईल.
