हिंदळे श्री देव काळभैरव मंदिरात जयंती उत्सव
हिंदळे ः श्री देव काळभैरव मंदिरात जयंती उत्सवास प्रारंभ झाला.
हिंदळे श्री देव काळभैरव
मंदिरात जयंती उत्सव
मुणगे, ता. ११ ः हिंदळे येथील श्री देव काळभैरव मंदिरात आजपासून जयंती उत्सवास प्रारंभ झाला. यानिमित्त उद्यापर्यंत (ता. १२) विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहेत. तसेच १६ ते २१ नोव्हेंबर या कालावधीत देव दीपावली वार्षिक महोत्सव साजरा होणार आहे.
आज काळभैरव मंदिरामध्ये देव सकाळी लघुरुद्र जप, इतर विधी, रात्री स्थानिक भजने, जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा कुणकेश्वर कातवण यांचा समई नृत्य कार्यक्रम झाला. उद्या (ता. १२) सकाळी ८ वाजता लघुरुद्र स्वाहाकार, दुपारी १ ते ३.३० पर्यंत महाप्रसाद, रात्री ९.३० वाजता वारकरी दिंडीचा होईल. यात श्री बालगोपाळ दिंडी भजन मंडळ आचरा-वरचीवाडी, श्री महापुरुष प्रासादिक वारकरी दिंडी भजन मंडळ मिठबाव-कातवण, श्री स्थानेश्वर प्रासादिक वारकरी दिंडी भजन मंडळ किंजवडे-देऊळवाडी यांचा कार्यक्रम होणार आहे. देवदी पावली वार्षिक महोत्सवानिमित्त २१ ला सायंकाळी डाळप, रात्री १० वाजता रंगनाथ साने यांचे कीर्तन, पहाटे ५ वाजता देव काळभैरव दर्शन सोहळा व ओटी भरणेचा कार्यक्रम झाल्यानंतर उत्सवाची सांगता होणार आहे. भाविकांनी या कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री देव काळभैरव मंदिर देवस्थान समितीने केले आहे.
गोवा ः ‘गोवा आयर्नमॅन ७०.३’ स्पर्धा प्रमोद भोगटे यांनी यशस्वीरित्या पूर्ण केली.
‘गोवा आयर्नमॅन’ स्पर्धेत
प्रमोद भोगटे यांचे यश
कुडाळ, ता. ११ ः गोव्यात रविवारी (ता. ९) झालेल्या गोवा आयर्नमॅन ७०.३ ही स्पर्धा नियोजित वेळेत पूर्ण करून कुडाळचे सुपुत्र प्रमोद भोगटे यांनी ४५ ते ४९ या वयोगटात उल्लेखनीय यश मिळविले. देश-विदेशातून सुमारे पंधराशे स्पर्धक सहभागी झालेल्या या स्पर्धेत १.९ कि.मी. स्विमिंग, ९० कि.मी. सायकलिंग आणि २१ कि.मी. रनिंग अशी सुमारे ११३ किलोमीटरची स्पर्धा प्रमोद भोगटे यांनी दिलेल्या वेळेत पूर्ण केली. साडेआठ तास वेळ मर्यादा असलेले हे अंतर पूर्ण करण्यासाठी प्रमोद यांना ८ तास २५ मिनिटे लागली. अशा प्रकारची स्पर्धा पूर्ण करणारे प्रमोद भोगटे हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिले स्पर्धक ठरले आहेत.
