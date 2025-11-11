राजापुरातील २२ शाळांना मालकीच्या इमारतीची प्रतीक्षा
राजापुरातील २२ शाळांना इमारतीची प्रतीक्षा
भाड्याच्या जागेत शाळा ; ३५ हजार रुपये भुर्दंड
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ११ ः शाळांमध्ये दर्जेदार भौतिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केले जातो. आजही तालुक्यातील २२ शाळांना स्वमालकीच्या इमारतीची प्रतीक्षा आहे. मागील दहा वर्षाहून अधिक काळ या शाळा भाड्याच्या जागांमध्ये भरवल्या जात आहेत. त्यापोटी दरमहा सुमारे ३५ हजार रुपये खर्च केले जात आहेत.
शाळांमध्ये सुंदर इमारत बांधण्यासाठी यासाठी शासनातर्फे सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. त्यातून चांगल्या दर्जेदार इमारती बांधल्या जात आहेत; मात्र, आजही स्वमालकीच्या इमारतींची प्रतीक्षा राहिली आहे. त्यामध्ये पहिली ते सातवीपर्यंत १३ तर पहिली ते चौथीपर्यंत ८ शाळांचा समावेश आहे. या शाळा ६३ खोल्यांमध्ये आजही भाड्याच्या इमारतीमध्ये भरत आहेत. यासाठी शासनाकडून दरमहा ३० ते ३५ हजार रुपये खर्च केले जात आहेत. यामध्ये पन्नास रुपयांपासून बारा हजार रुपयांपर्यंतच्या भाड्याचा समावेश आहे. भाड्याच्या जागेत भरणाऱ्या शाळांमध्ये कातळीउर्दू, कोंढेतड उर्दू, नाणार उर्दू, रानतळे उर्दू, राजापूर उर्दू, सागवे उर्दू, सागवे जांबारी उर्दू, परटवली उर्दू, साखरीनाटे उर्दू, कोतापूर नं. १, ससाळे नं. १, राजापूर बंगलवाडी, गुजराळी, केळवली नं. ६, कोळवणखडी नं. १, हरळ, मूर नं. ३, मूर नं. ४, होळी, नाटे कोकरी, कोंडसर बुद्रुक नं. २, राजापूर आंबेवाडी या शाळांचा समावेश आहे. शाळेचे वर्ग भरण्यासाठी भाड्याच्या इमारती सामाजिक संस्था, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, मुस्लिम जमात, विश्वस्त मंडळ आदींकडून उपलब्ध झाल्या आहेत. या शाळांची स्वमालकीची इमारत व्हावी या दृष्टीने प्रशासनासह ग्रामस्थांकडून प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र, त्यामध्ये अद्यापही यश आलेले नाही.
