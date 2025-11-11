अंतीम मतदारयादी खेडमध्ये उपलब्ध
अंतिम मतदार यादी
खेडमध्ये उपलब्ध
खेड ः तालुक्यातील जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गण निहाय अंतिम मतदार यादी तहसील कार्यालय व पंचायत समिती येथे नागरिकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. ८ ऑक्टोबरला प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यावरील हरकती विचारात घेऊन ३ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.
वेरळमधील रखडलेले
चौपदरीकरण पूर्ण
खेड : मुंबई - गोवा महामार्गावरील खवटी ते परशुराम घाटापर्यंतचे चौपदरीकरण अखेर पूर्ण झाले असून, वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, वेरळ खोपी फाट्याजवळ रेल्वे पुलाखालील चौपदरीकरणाचे काम दीर्घकाळ रखडल्याने वाहतूक कोंडी, अपघातांचा धोका आणि वाहनचालकांची फसगत होत होती. स्थानिकांकडून वाढत्या टीकेनंतर ठेकाधारक कंपनीने कामाला गती देत रखडलेला भाग पूर्ण केला आहे. आता या भागावरून वाहतूक सुरळीत सुरू झाली असून, वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी दिशादर्शक फलक आणि सूचनाफलकांच्या अभावामुळे वाहनचालकांचा गोंधळ होत होता. चौपदरीकरण सुरू झाल्यानंतर आता वाहनांचा वेग वाढला असून, प्रवास अधिक सुलभ झाला आहे.
खेडमध्ये बळीराजा
भातकापणीत गुंतला
खेड ः खेड तालुक्यात पावसामुळे खोळंबलेल्या भातकापणीने वेग घेतला आहे. पावसाच्या विश्रांतीने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, शेतकरी दिवसभर कापणी आणि झोडणीत मग्न झाले आहेत.
