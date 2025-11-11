मालवणात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा
पालिका निवडणूक ः मतदान केंद्र पाहणी, अधिकाऱ्यांना सूचना
मालवण, ता. ११ : पालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी आज येथील पालिकेस भेट दिली. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. त्यानंतर त्यांनी टोपीवाला हायस्कूल येथील केंद्राची पाहणी केली.
येथील पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २ डिसेंबरला होत आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज दुपारी जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी येथील पालिकेस भेट दिली. यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी सूर्यकांत पाटील, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रतीक थोरात यांच्यासह पालिकेचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेत आवश्यक सूचना दिल्या. स्ट्राँग रूम, तसेच अन्य बाबींची माहिती घेतली. त्यानंतर त्यांनी शहरातील टोपीवाला हायस्कूलमधील मतदान केंद्राची पाहणी केली. या पाहणीनंतर त्यांनी तहसील कार्यालयास भेट देत आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. उमेदवारी अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात झाली असली तरी अद्याप उमेदवारी अर्ज दाखल झालेले नाहीत. शहरात अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रे नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तहसील कार्यलयाच्या इमारतीचा मुद्दा
दरम्यान, शहरातील तहसील कार्यालयाची इमारत जुनी झाली आहे. पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी गळतीची समस्या भेडसावते. याशिवाय अनेक समस्या आहेत. शिवाय नूतन इमारतीचा प्रस्ताव सादर झाला आहे; मात्र अद्याप याबाबतची कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, असे निदर्शनास आणून दिले असता, याबाबत सविस्तर माहिती घेऊन इमारतीबाबत आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी स्पष्ट केले. यानंतर त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला. राजकोट किल्ला, शासकीय विश्रामगृह या ठिकाणीही भेट देत पाहणी केली.
