रेडी येथील शिबिरात ५३ जणांचे रक्तदान

सावंतवाडी, ता. ११ ः ‘दीपावली शो टाईम २०२५’ चे औचित्य साधून श्री देव नाईक वस मित्रमंडळ, रेडी-गावतळेवाडी ग्रामस्थ आणि गोवा (जी.एम.सी.) बांबोळी ब्लड बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित रक्तदान शिबिरात ५३ दात्यांनी रक्तदान केले. या शिबिराचे उद्घाटन सरपंच रामसिंग राणे याच्या हस्ते झाले. यावेळी व्यासपीठावर उपसरपंच आनंद भिसे, माजी उपसरपंच नामदेव राणे, राजेंद्र राणे, विनोद राणे, डॉ. रुजारियो पास्कोल, श्रीमती सिद्धी, पोलिसपाटील सुमित राणे, मंडळाचे अध्यक्ष भगवान राणे, आबा राणे, सागर राणे, मंडळाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. दानात दान श्रेष्ठदान रक्तदान'' या मंडळाचे गेली चार वर्षे, सामाजिक बांधिलकी जपून रक्तदानासारखे पवित्र कार्य करीत आहे. त्यांचा हा उपक्रम स्तुत्य आहे. भविष्यात असे समाजोपयोगी उपक्रम राबवून मंडळाकडून यापुढे उत्तरोत्तर कार्य होवो, असे प्रतिपादन सरपंच राणे यांनी केले. प्रास्ताविक आंबा राणे यांनी केले.
दादा कोनसकरांना
‘ठाणे कलागौरव’
ओटवणे, ता. ११ ः प्रसिद्ध दशावतारी कलाकार कोनशी गावचे सुपुत्र दादा राणे-कोनसकर यांच्या दशावतारी कलेतील सर्वोत्कृष्ट योगदानाबद्दल त्यांना ‘ठाणे कलागौरव’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. ठाणे सावरकरनगर येथे आयोजित ठाणे महोत्सवात या महोत्सवाचे सर्वेसर्वा तथा माजी नगरसेवक दिलीप बारटक्के यांच्या हस्ते दादा कोनसकर यांना ‘ठाणे कलागौरव’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिफारशीनुसार या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. यावेळी जय हनुमान दशावतार नाट्य मंडळ, आरोसचे मालक शरद मोचेमाडकर यांचाही मान्यवरांच्या उपस्थितीत सत्कार करण्यात आला. यावेळी ठाण्यातील दशावतार कलेचे तथा कोकणच्या कलाकारांचे हक्काचे व्यक्तिमत्व सुहास चव्हाण यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
