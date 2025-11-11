लांजात शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शन कार्यशाळा
लांजात शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शन कार्यशाळा
लांजा ः स्वर्गीय काकासाहेब सरफरे व्याख्यानमाला व लांजा तालुका माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघातर्फे त्रिमूर्ती मंगल कार्यालयात शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शन कार्यशाळा झाली. यावेळी न्यू एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष जयवंत शेट्ये, व्याख्यानमालेचे संयोजक सुबोध सरफरे, दत्ता कदम, उद्योजक प्रसाद नवाथे, वेरवली शिक्षणसंस्थेचे संचालक रवींद्र डोळस, जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव महेश पाटकर आदी उपस्थित होते. तालुक्यातील सर्व माध्यमिक शाळेतील राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती परीक्षेसह अन्य परीक्षेला प्रविष्ट झालेले तालुक्यातील सुमारे ६०० विद्यार्थ्यांनी कार्यशाळेचा लाभ घेतला. मागील वर्षी या शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश प्राप्त केलेल्या तालुक्यातील ४० विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
