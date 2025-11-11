कट्टा येथील खूनप्रकरणी अज्ञातांवर गुन्हा दाखल
कट्टा येथील खूनप्रकरणी
अनोळखींवर गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ११ : कट्टा खालची गुरामवाडी येथील श्रीमती रोहिणी रमेश गुराम (वय ६५) या वृद्धेचा खून केल्याप्रकरणी तसेच घरफोडी करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी अनोळखी चोरट्यांविरोधात येथील पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरा गुन्हा दाखल झाला.
पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी ः कट्टा खालची गुरामवाडी येथे चोरीच्या उद्देशाने घरात घुसलेल्या चोरट्यांनी रोहिणी गुराम या वृद्धेचा खून केल्याची घटना काल (ता.१०) दुपारी उघडकीस आली. या घटनेमुळे कट्टा परिसरात एकच खळबळ उडाली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत तपास सुरू केला. न्याय वैद्यक पथक, श्वान पथक, ठसेतज्ज्ञांनाही पाचारण केले होते. मात्र, गुराम यांच्या नातेवाइकांनी, स्थानिकांनी जोपर्यंत मारेकऱ्यांना पकडले जात नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. यात पोलिसांनी काल रात्री उशिरा अनोळखी चोरट्यांविरोधात खुनाचा, घरफोडीचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. घरातील कोणते साहित्य चोरीला गेले? नेमके किती चोरटे होते? याचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. पोलिस निरीक्षक मारुती जगताप, स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलिस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे, सहायक पोलिस निरीक्षक गणेश माने, पोलिस उपनिरीक्षक एस. एस. खाडे, सुहास पांचाळ, कट्टा पोलिस दूरक्षेत्राचे प्रकाश मोरे अधिक तपास करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.