साडवली-ठाकरे शिवसेनेच्या सबुरी थरवळांना उमेदवारी
देवरूख नगराध्यक्षपद निवडणूक; महाविकास आघाडीचे अन्य सात उमेदवारही घोषित
साडवली, ता. ११ ः देवरूख नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीने नगराध्यक्षपदासह सात प्रभागातील उमेदवारांची घोषणा केली. नगराध्यक्षपदासाठी ठाकरे शिवसेनेच्या सबुरी थरवळ यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली.
देवरूख मराठा भवन येथे पत्रकार परिषदेत उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली. नगरसेवकपदांसाठी महेश पवार (शिवसेना, प्रभाग क्र. ४), सिद्धी लिंगायत (शिवसेना, प्रभाग क्र. ५), शर्मिला भुवड (काँग्रेस, प्रभाग क्र. ६), वैशाली शिंदे (राष्ट्रवादी काँग्रेस -शरद पवार गट, प्रभाग क्र. ७), अनुष्का टिळेकर (शिवसेना, प्रभाग क्र. ९), नीलेश भुवड (राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरद पवार गट, प्रभाग क्र. १०) आणि निधा कापडी (शिवसेना, प्रभाग क्र. १५) यांच्या उमेदवारीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. पत्रकार परिषदेला माजी राज्यमंत्री रवींद्र माने, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश बने, मोहन वनकर, बाबा साळवी, दीपिका किर्वे, बंड्या बोरूकर, वेदा फडके, अनिल भुवड, संतोष जाधव, युयुत्सू आर्ते आदी उपस्थित होते.
