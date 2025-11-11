चिपळूण ःगांजा विक्री करणाऱ्या तरुणाला पकडले
गांजा विक्री करणाऱ्या
चिपळुणात तरुणाला पकडले
चिपळूण ः मुंबई-गोवा महामार्गावरच्या सवतसडा धबधब्यानजीक गांजा विकण्यासाठी आलेल्या तरुणाला चिपळूण पोलिसांनी पकडले. याप्रकरणी राकेश वसंत पडवेकर (रा. कुंभारवाडी, पेढे) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच्याकडून १९ हजार ५६० रुपयांचा ३२६ ग्रॅम गांजा पोलिसांनी जप्त केला आहे. राकेश हा सवतसडा धबधब्यानजीक गांजा विकण्यासाठी येत असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना समजली होती. गुन्हे प्रकटीकरण विभागप्रमुख पोलिस उपनिरीक्षक ओम आघाव, हेडकॉन्स्टेबल वृशाल शेटकर, रोशन पवार, संदीप माणके, रूपेश जोगी, शैलेश वणगे आदींच्या पथकाने सोमवारी सवतसडा धबधबा परिसरात सापळा रचला आणि राकेशला पकडले. त्याची तपासणी केल्यानंतर त्याच्याकडून ३२६ ग्रॅम गांजा पोलिसांनी जप्त केला.
