राजापूर नगराध्यक्षपदासाठी पहिला अर्ज दाखल
राजापूर नगराध्यक्षपदासाठी पहिला अर्ज
महाआघाडी, महायुतीकडून उमेदवारांची चाचपणी
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ११ ः राजापूर पालिकेच्या निवडणूक रणधुमाळीला सुरुवात झाली असून, उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दुसऱ्या दिवशी नगराध्यक्षपदासाठी हिंदू महासभेच्या ज्योती सुनील खटावकर यांचा अपक्ष म्हणून पहिला उमेदवारी अर्ज दाखल झाला आहे. महाआघाडी वा महायुतीकडून नगराध्यक्ष असो वा नगरसेवक यांपैकी अद्याप एकही उमेदवाराच्या नावाची घोषणा झालेली नाही.
राजापूरमध्ये दहा प्रभागातील वीस जागांसाठी निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसाठी काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार गट), मनसे यांसह अन्य मित्रपक्षांनी महाविकास आघाडी गठित केली आहे. त्याची घोषणाही महाविकास आघाडीच्या मित्रपक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली; मात्र या वेळी महाविकास आघाडीकडून नगराध्यक्ष, नगरसेवकपदाच्या एकाही उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांची महायुती होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसर्या दिवशी नगराध्यक्षपदासाठी हिंदू महासभेच्या ज्योती खटावकर यांनी अपक्ष म्हणून पहिला उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी विकास गंबरे यांच्याकडे दिला.
