कणकवली :पुण्यतिथी महोत्सव
कणकवलीत भालचंद्र महाराज
पुण्यतिथी महोत्सवाचे आयोजन
कणकवली,ता. १२ ः योगीराज परमहंस भालचंद्र महाराज यांचा ४८ वा पुण्यतिथी महोत्सव २३ ते २७ नोव्हेंबर या कालावधीत विविध धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी साजरा होणार आहे. या महोत्सवानिमित्त येथे कीर्तन महोत्सव देखील होणार आहे.
पुण्यतिथी महोत्सव कालावधीत पहाटे ५ वाजल्यापासून समाधीपूजन, काकड आरती, सकाळी ८.३० धार्मिक विधी, भालचंद्र महाराज महाभिषेक अनुष्ठान’ दुपारी आरती, त्यानंतर महाप्रसाद, दुपारी संगीत भजने, सायंकाळी ४ वाजात कीर्तन महोत्सव, रात्री दैनंदिन आरती असे कार्यक्रम होणार आहेत. तर गुरूवारी २७ नोव्हेंबर रोजी परमहंस भालचंद्र महाराज यांचा ४८ वा पुण्यतिथी दिन आहे. यानिमित्त पहाटे समाधीपूजन, काकड आरती, जपानुष्ठान, सकाळी ८ वाजल्यापासून भजने, समाधीस्थानी मन्युसूक्त पंचामृताभिषेक, दुपारी आरती, महाप्रसाद, भजने, सायंकाळी ५ वाजता परमहंस भालचंद्र महाराज यांच्या पालखीची भक्तगण व सिंधुदुर्ग वारकरी संप्रदाय यांच्या समवेत कणकवली शहरातून भव्य पालखी मिरवणूक, नंतर आरती होणार आहे. रात्री अकरा वाजता ‘पतीव्रतेची पुण्याई ’ हे भालचंद्र दशावतार नाट्यमंडळ, हळवल यांचे दशावतारी नाटक होणार आहे. या सोहळ्याचा भक्तांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन परमहंस भालचंद्र महाराज संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश कामत यांनी केले आहे.
असा आहे कीर्तन महोत्सव
किर्तन महोत्सव २३ ते २६ नोव्हेंबर या कालावधीत रोज सायंकाळी ४ ते ७.३० वाजता होणार आहे. रविवारी २३ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय कीर्तनकार कौस्तुभ बुवा परांजपे - पुणे ( विषयः भिष्मप्रतिज्ञा), सोमवारी २४ नोव्हेंबरला राष्ट्रीय कीर्तनकार प्रणवबुवा जोशी- जालना ( विषय ःगर्वहरण), मंगळवारी २५ नोव्हेंबरला राष्ट्रीय कीर्तनकार संदिपबुवा मांडके रामदासी -पुणे ( विषय ः भिम माया), बुधवारी २६ नोव्हेंबरला राष्ट्रीय कीर्तनकार ज्ञानेशबुवा धानोरकर, पुणे ( विषयः रूक्मिणी स्वयंवर) असा कार्यक्रम होईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.