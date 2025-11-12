देवाशिष नवरे व पांचाळ परिवार प्रथम
राजापूर ः ‘भव्य गडदुर्ग बांधणी स्पर्धा २०२५’ स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांसमवेत मान्यवर.
देवाशिष नवरे, पांचाळ परिवार प्रथम
गडदुर्ग बांधणी स्पर्धा; हिंदवी स्वराज्य प्रतिष्ठानतर्फे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १२ ः स्वराज्याची स्थापना करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी बांधलेल्या गडकिल्ल्यांची नव्या पिढीला माहिती व्हावी, या उद्देशाने हिंदवी स्वराज्य प्रतिष्ठान राजापूरतर्फे गडदुर्ग बांधणी स्पर्धा घेण्यात आली. स्पर्धेत लहान गटात देवाशिष नवरे तर, मोठ्या गटामध्ये पांचाळ परिवार यांनी विजेतेपद पटकावले.
शहरातील गुरूवर्य कै. वासुकाका जोशी भवन येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झालेल्या बक्षिस वितरणावेळी राजापूर सरसंघचालक राजेंद्र कुशे, महिला पतपेढीच्या संचालिका श्रुती ताम्हणकर, हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता अॅड. चंद्रशेखर अभ्यंकर, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष महेश मयेकर, स्पर्धा परीक्षक संतोष जुवळे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष मोहन घुमे यांसह प्रतिष्ठानचे सर्व शिलेदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या प्रसंगी अॅड. अभ्यंकर म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मावळ्यांना एकत्र करून, संघटित करून हिंदवी स्वराज्य स्थापन केले. याप्रमाणे दुर्गवीरांनी शिवकालिन ऐतिहासिक काळाचा अभ्यास करून या गडदुर्गांच्या प्रतिकृती साकारताना छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य आणि स्वराज्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिलेल्या शूरवीर मावळ्यांना अनुभवायला हवे तर ताम्हणकर म्हणाल्या, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श हा आपल्यासाठी प्रेरणादायक असून, तो आपल्याला समजण्यासाठी शाश्वत इतिहास वाचायला हवा.
या प्रसंगी गडदुर्गांच्या प्रतिकृती साकारणारे दुर्गवीर देवाशिष नवरे, आदित्य नार्वेकर, ओंकार सावंत, तन्मय शिवलकर, ओंकार पांचाळ, चव्हाण, सुतार इत्यादींनी गडदुर्ग साकारतानाचे आपले अनुभव कथन केले. या स्पर्धेतील विजेत्यांचा पारितोषिक देऊन गौरव करण्यात आला. या वेळी छायाचित्रकार प्रदीप कोळेकर यांनी पुरस्कृत केलेली सहभाग प्रमाणपत्रं सर्व सहभागी दुर्गवीरांना देऊन गौरवण्यात आले.
स्पर्धेचा निकाल
स्पर्धेतील विजेते पुढीलप्रमाणे (प्रथम, द्वितीय, तृतीय व उत्तेजनार्थ) ः लहान गट ः विजेता देवाशिष नवरे, ओंकार सावंत, संभव पांचाळ, ओम बावधनकर. मोठा गट ः पांचाळ परिवार, चिन्मय व अथर्व आरेकर, चिन्मय व आदित्य शिवलकर, चंडिकादेवी आंगले ग्रुप.
