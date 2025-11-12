रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे अपघात? तर द्या भरपाई!
उच्च न्यायालय ः जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचा आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १२ : रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या गटारांमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे त्रस्त नागरिकांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. या अपघातांवर त्वरित कार्यवाही आणि नुकसान भरपाईसाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या समितीच्या माध्यमातून अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत मिळणार असून, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई येथील उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश देण्यात आला. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, रस्त्यांवरील खड्डे किंवा उघड्या गटारांमुळे मृत्यू झाल्यास वारसांना ६ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई, तर गंभीर दुखापत झाल्यास ५० हजार ते २ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंतची भरपाई देण्यात येईल. ही रक्कम संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए किंवा अन्य प्राधिकरणाकडून दिली जाणार असून, नंतर ती जबाबदार कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्यांकडून वसूल केली जाईल. भरपाई प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी स्थापन झालेल्या या समितीत संबंधित नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी आणि दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातील प्रकरणांसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील स्वतंत्र समिती कार्यरत राहील.
अनेक रस्त्यांवर खड्डे, वारंवार तक्रारी
जिल्ह्यातील अनेक रस्त्यांवर खड्ड्यांची संख्या वाढल्याने नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी येत आहेत. तरीही प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढत होते. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हास्तरीय समिती स्थापन झाल्याने नागरिकांना दिलासा मिळण्याची आणि रस्ते सुरक्षिततेबाबत सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
४८ तासांच्या आत माहिती द्या
संबंधित पोलिस ठाण्याने खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघाताची माहिती ४८ तासांच्या आत समितीला कळविणे बंधनकारक असेल. तसेच, नुकसानभरपाई देण्यात विलंब झाल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी किंवा विभागप्रमुख अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
