‘नऊवारी फॅशन शो’मध्ये फुलारी यांचे यश
दोडामार्ग : गोवा येथे नुकत्याच झालेल्या महिलांसाठीच्या नऊवारी फॅशन शो स्पर्धेत येथील बाजारपेठेतील नव्या फुलारी यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. गोव्यातील माशेल येथे ‘अभेद रंग संस्कार-गोवा’ने पर्व सहावे अंतर्गत या स्पर्धेचे आयोजन केले होते. त्यात फुलारी यांनी हे यश मिळविले. माशेल येथील माडपोइ येथे आयोजित या स्पर्धेत असंख्य महिला स्पर्धक सहभागी झाले. नऊवारी साडी फॅशन शो व डान्स अशा या स्वरुपाच्या स्पर्धेत नेहा अरोस्कर यांनी प्रथम, स्नेहाली नाईक यांनी द्वितीय तर नव्या फुलारी यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. संतोष तारे व गौरी गावकर यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. संतोष तारे यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. नव्या फुलारी यांनी यापूर्वी गोवा तसेच सिंधुदुर्गमध्ये अनेक स्पर्धांमध्ये सहभाग घेऊन यश संपादन केले आहे. दोडामार्ग बाजारपेठेतील पिंपळपान ग्रुपने आयोजित केलेल्या फॅशन शो स्पर्धेत त्यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला होता.
मळेवाडमध्ये महिलांची हिमोग्लोबीन तपासणी
मळेवाड ः मळेवाड कोंडुरे ग्रामपंचायतीतर्फे गावातील महिला व किशोरवयीन मुलींकरिता हिमोग्लोबीन तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिराचे उद्घाटन सरपंच मीलन पार्सेकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. ज्या महिलांचे व मुलींचे हिमोग्लोबीन प्रमाण कमी आहे, त्यांना ग्रामपंचायतीकडून दोन महिने मोफत औषध देण्यात येणार असल्याची माहिती सरपंच पार्सेकर यांनी दिली. या शिबिराला महिलांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. ग्रामपंचायतीने गावातील विद्यार्थ्यांचे रक्तगट तपासणी शिबिराचे आयोजन केले होते. यावेळी उपसरपंच हेमंत मराठे, ग्रामपंचायत सदस्य अमोल नाईक, महेश शिरसाट, स्नेहल मुळीक, आशा सेविका अनुष्का नाईक, अंगणवाडी सेविका प्रियांका पार्सेकर, मुख्याध्यापक शीतल वेंगुर्लेकर, शालेय व्यवस्थापन अध्यक्षा रिया नाईक उपस्थित होत्या.
