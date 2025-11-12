मळेवाड ग्रामपंचायतीतर्फे कर्मचाऱ्यांना ''एआय''चे धडे
मळेवाड ग्रामपंचायतीतर्फे
कर्मचाऱ्यांना ‘एआय’ धडे
मळेवाड, ता. १२ ः ग्रामपंचायत मळेवाड कोंडुरेच्या वतीने गावातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता ‘एआय’ प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले. सिंधुदुर्ग जिल्हा पहिला ‘एआय’ जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. हे तंत्रज्ञान विकसित असून, आपल्या दैनंदिन कामाबरोबरच इतर गोष्टींमध्ये उपयुक्त माहिती मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
तालुकास्तरावर गावातील अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेवक व शिक्षक यांनी एआयचे प्रशिक्षण घेतले होते; मात्र इतर शासकीय, निमशासकीय ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना एआयबाबत माहिती मिळावी, यासाठी प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांमार्फत ग्रामपंचायतीतर्फे प्रचार, प्रसिद्धी व माहिती देण्यासाठी आयोजित शिबिरात मार्गदर्शन केले. यावेळी आरोग्य सेवक गावडे, अंगणवाडी सेविका पूर्वा नाईक, शिक्षक बोळेगावे यांनी उपस्थितांना एआयबाबत मार्गदर्शन केले. सरपंच मीलन पार्सेकर, उपसरपंच हेमंत मराठे, ग्रामपंचायत सदस्य मधुकर जाधव, ‘आदिशक्ती’ अध्यक्ष ज्योती शिरसाट आदी उपस्थित होते.
