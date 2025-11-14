कळसुली आरोग्य केंद्रासाठी शवपेटी मिळाल्याने आधार
कळसुली आरोग्य केंद्रासाठी
शवपेटी मिळाल्याने आधार
कणकवली, ता. १२ ः पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या माध्यमातून कळसुली प्राथमिक आरोग्य केंद्राला नवीन शवपेटी प्रदान करण्यात आली. ग्रामपंचायत सदस्य, आरोग्य केंद्राचे कर्मचारी व ग्रामस्थांनीही याबाबत समाधान व्यक्त केले.
कळसुली गावांतर्गत एकूण आठ महसुली गावे आहेत. गावाची लोकसंख्या आणि भौगोलिक विस्तार मोठा आहे. त्यामुळे कोणाचे रात्री अपरात्री कुणाचे निधन झाले, तसेच त्या मृताचे नातेवाईक गावी येण्यास बराच वेळ लागत असल्यास शवपेटीची आवश्यकता भासते. त्यापार्श्वभूमीवर कळसुली सरपंच सचिन पारधिये यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे शवपेटीची मागणी केली होती. या मागणीस तत्काळ प्रतिसाद देत पालकमंत्री श्री. राणे यांनी कळसुली गावासाठी शवपेटी उपलब्ध करून दिली. सदर शवपेटी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कळसुली येथे ठेवण्यात आली असून, तिचा उपयोग गावातील तसेच परिसरातील मृतदेह ठेवण्यासाठी होणार असल्याची माहिती श्री.पारधिये यांनी दिली. ग्रामपंचायत सदस्य, आरोग्य केंद्राचे कर्मचारी व ग्रामस्थांनीही याबाबत समाधान व्यक्त केले.
