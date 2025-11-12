क्राईम
...त्या मद्यधुंद हल्लेखोरास अटक
रत्नागिरीतील प्रकार ; दुचाकीस्वार जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ ः शहरातील मांडवी-भुतेनाका येथे मद्यधुंद तरुणाने दारूच्या नशेत दुचाकीवरून जाणाऱ्या तरुणावर कोयतीने वार केल्याने तो गंभीर जखमी झाला. शहर पोलिसांनी त्याला अटक केली. काल (ता.११) त्याला न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. अंकुश मांडवकर, असे त्या संशयिताचे नाव आहे. ही घटना सोमवारी (ता. १०) रात्री घडली.
पोलिसांनी दिलेली माहिती, सोमवारी रात्री अरमान इनामदार (वय २९, रा. मिरकरवाडा, रत्नागिरी) दुचाकीवरून घरी जात होता. तो मांडवी भुतेनाका येथे आला असता दारूच्या नशेत रस्त्यावर धिंगाणा घालणाऱ्या अंकुश मांडवकरने त्याला थांबवले. त्याच्याशी हुज्जत घालून डोक्यावर व तोंडावर कोयतीने वार केले. त्यामध्ये अरमान गंभीर जखमी होऊन रस्त्यावर कोसळला. त्यानंतरही हल्लेखोर अंकुशने हातात कोयती घेऊन दिसेल त्याच्या अंगावर जात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होता. या दरम्यान, हल्लेखोराने तेथील बेकरीमध्ये जाऊन त्यांच्या काउंटरची काचही फोडली. त्याची आई त्याला अडवण्याच खूप प्रयत्न करत होती; परंतु बेभान झालेला अंकुश आटोक्यात येत नव्हता. मदतीला जो पुढे जाईल त्याच्या अंगावर तो धावून जात होता. अखेर पोलिस आल्यानंतर त्याला पोलिसांनी चारीबाजूने झडप टाकून ताब्यात घेतले. त्यानंतर जखमी अरमानला तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. संशयित अंकुश मांडवकर याच्याविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करून अटक केली.
