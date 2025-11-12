अनुकूल वातावरणामुळे बागातदार सुखावले
-rat१२p१६.jpg-
२५O०३९४७
राजापूर ः आंबा कलमांना आलेला मोहोर.
-rat१२p१७.jpg ः
P२५O०३९४८
आंबा कलमांना आलेली पालवी.
-rat१२p१८.jpg
P२५O०३९४९
ः काजू कलमांना आलेला मोहोर
----
थंडीच्या आगमनाने आंबा-काजूला दिलासा
जिल्ह्यातील बागायतदार सुखावले ; हापूसचा हंगाम महिनाभर लांबणार
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १२ ः दोन दिवसांपासून थंडी पडण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आंबा-काजूला मोहोर येण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार झाल्यामुळे बागायतदारांना दिलासा मिळाला आहे. काही झाडांवर मोहोर डोकावू लागला असून, काही ठिकाणी पालवी फुटली आहे. त्यामुळे आंबा-काजू हंगामाची चाहूल लागली आहे; परंतु दिवाळीनंतरच्या वादळी स्थितीमुळे ऑक्टोबर महिन्यात पडलेल्या पावसामुळे यंदा हापूसचा हंगाम एक महिना लांबणार, हे निश्चित झाले आहे.
सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यामध्ये पावसाने धुमाकूळ घातला होता. या वातावरणाने मोहोर फुटण्यापूर्वी आंबा-काजूला आलेली पालवी कुजून गेली. काही दिवस ढगाळ वातावरणासह दाट धुकेही ठिकठिकाणी होते. या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे आंबा हंगाम लांबणीवर पडणार असल्याचे बागायतदारांकडून सांगण्यात येत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून हवेमध्ये गारवा आहे. त्यातून, यावर्षीच्या आंबा-काजूच्या हंगामासाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती होऊ लागल्याने बागायतदारांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. सायंकाळी आणि सकाळच्या सत्रामध्ये थंडी जाणवते. गारव्यामुळे काही बागांमधील आंबा-काजू कलमांवर मोहोर डोकावू लागला आहे. पावसामुळे काही झाडे अजूनही पालवीतच आहेत. थंडीचे प्रमाण कायम राहिल्यास त्याचा फायदा आंबा-काजू हंगामाला होईल. त्यासाठी थंडीचे वातावरण स्थिर राहावे, अशी अपेक्षा बागायतदारांकडून व्यक्त केली जात आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील पावसामुळे आंबाबागांमध्ये थ्रीप्स, तुडतुडा आणि रसशोषित किडीचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बागायतदारांना कीटकनाशकांची फवारणी करावी लागणार आहे. त्याच्यातून, खर्चामध्ये वाढ होणार आहे.
---
कोट
पावसाने भातशेतीचे नुकसान केले. त्यानंतर आता ढगाळ वातावरण, दाट धुक्याचे प्रमाण यातून आंबा-काजू हंगाम लांबणीवर पडण्याचा अंदाज असताना गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून थंडीचे प्रमाण आणि हवेतील गारवा वाढू लागला आहे. त्यातून, आंबा-काजूला मोहोर येण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे.
- राकेश जोशी, बागायतदार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.